Különleges bíróságot hoz létre az orosz bűncselekmények tárgyalására az EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság

2022-11-30 13:19:00

„Oroszországnak fizetnie kell szörnyű bűncselekményeiért” – fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke.

Különleges bíróságot hoz létre az ukrajnai háborúban és azzal összefüggésben elkövetett orosz bűncselekmények tárgyalására az EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) – derül ki Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság (EB) elnökének Twitter-bejegyzéséből.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9