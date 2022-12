Sz. Zs.;

interjú;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2022-12-02 08:53:00

Orbán Viktor: Az európaiak bolyonganak a sötétben

A miniszterelnök oktatásról, a tanárok kirúgásáról egy szót sem ejtett a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

Ma aligha van fontosabb kérdés, hogy mennyit kell fizetni az energiáért – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában.

A miniszterelnök úgy vélte, eredetileg úgy képzelték el, hogy a szankciókkal közelebb jutunk az orosz-ukrán háború végéhez, ezek viszont inkább súlyos gondot okoztak, Ukrajna nehéz helyzetben van, Oroszország bevétele extra magas. Szerinte „az európaiak bolyonganak a sötétben”, a kontinens levágta magát az oroszokkal való együttműködésről, az orosz energia helyett érkező amerikai viszont többe fog kerülni.

– Ha Oroszországból nem hozhatunk olcsót, akkor máshonnan kell hozni, az viszont drágább lesz, és ha drága az energia, mindennek fel megy az ára, „ez a szankciós infláció” – magyarázta a kormányfő, hozzátéve, hogy új, saját gazdasági modell kell Európának, mert a drága energiától nem lesz versenyképes az EU, és most magyar szakemberek ezen dolgoznak.

Az interjúban előkerült szinte minden fideszes, illetve kormányzati szlogen, amelyeket óriásplakátokon hirdetnek és propagandakiadványaikban reklámoznak. A már említett szankciókról Orbán kifejtette, hogy „kilenc hónapja tart a háború, a szankciók azonban nem oldották meg, egy milliméterrel sem vittek a háború végéhez”. Szerinte „most ugrik a majom a vízbe”, mert Európában is a szankciók éreztetik majd hatásukat, és bár az oroszok szenvednek veszteségeket, de nem rázza meg őket, tudják folytatni a háborút.

Természetesen „Brüsszel” is terítéken volt, ahol a napokban kiderül, hogy mit fognak okozni a szankciók, mert „a brüsszeli bürokraták” azt akarják, hogy az olaj után az atomenergiára és a gázra is kiterjesszék a szankciókat. Hozzátette, „nekünk ugyan mentességünk van az olajram, és ezt a többinél is el fogjuk érni, de majd jön az újabb, a kilencedik után a tizedik és a tizenegyedik szankciós csomag is”

Orbán Viktor közlése szerint már egymillióan töltötték ki az új nemzeti konzultációt a „brüsszeli” szankciókról, mert ez az embereknek húsbavágó kérdés, és szerinte ezekről ma mindenhol beszélnek a családok és ez a legfontosabb. Kinyilatkoztatta, hogy „a háborúpártiak a szankciókat akarják, ezzel szemben azonnali tűzszünet és béketárgyalások kellenek”.

Orbán Viktor szerin egyébként Ukrajnának is „a háború helyett a békét kellene erőltetnie”. Szerinte Magyarország félretett pénzt az ukránoknak, amit kétoldalú megállapodással fizetne ki. Kitért ezen kívül még a Brüsszelben elfogadott helyreállítási tervre, igaz másfél év után történt ez meg, pedig gyorsan kellett volna a Covid miatt. A magyar miniszterelnök a jogállamisági eljárások miatt összegekről említést sem tett, ellenben megdicsérte Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, aki szerinte sikeresen tárgyalt Brüsszelben.

Ezen kívül több ponton is kárhoztatta az Európai Unió vezetőit, aki szerinte azt akarták, hogy a választásokon „a dollárbaloldal” nyerjen, és ez volt „a guruló dollárok ügye”, de itt nálunk a jobboldal nyert. A kormányfő kitért még „a munkahelygyilkos” globális minimumadóra, amit nem engedünk, ráadásul az adópolitika szerinte nemzeti kérdést, az a magyar választóknak kell eldönteniük.

– fűzte még hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök végül azt is megemlítette, hogy Magyarországon mégsem ezek, hanem a „migráció” a legfontosabb történelmi kérdés, mert adatai szerint idén már 250 ezren lépték át határainkat, és a kerítés nem véd meg tőlük, ezért Szerbia déli határainál védenénk meg az osztrákokkal együtt Európát.

Az interjúban Orbán Viktor oktatásról, a tanárok kirúgásáról egy szót sem ejtett.