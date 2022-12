nepszava.hu;

2022-12-13 09:45:00

Navracsics: Abban bízunk, hogy napokon belül aláírhatjuk a megállapodásokat

A kormány ünnepel, holott komoly összegeket fagyasztottak be így is.

Két nagy pénzösszegről beszélünk, a helyreállítási terv, vagy hivatalos nevén helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében 2300 milliárd forintról beszélhetünk, amely megnyílik ezáltal, amelynek a vállalásaink érdekében. Körülbelül 48 százaléka olyan projektek finanszírozására fog menni, amely a klímapolitikai, energiapolitikai célok elérését teszi lehetővé - jelentette be a területfejlesztésért felelős miniszter.

Navracsics Tibor kifejtette, további körülbelül 30 százalék pedig a digitális infrastruktúra fejlesztés, digitális készségek fejlesztése, illetve digitális közszolgáltatások fejlesztése és vállalkozások digitális átmenetének támogatását teszi lehetővé. Az operatív programok tekintetében összességében a magyar társfinanszírozással együtt körülbelül 14 ezer milliárd forint állt rendelkezésre. Ebből azonban több mint 4000 milliárd forintot már eddig is jóváhagyott a Bizottság, ezek az agrár-és vidékfejlesztési programok. A 9-10 ezer milliárd forint körül annak az összege árfolyamtól függően, amely a többi operatív program rendelkezésére áll, és most ennek is megnyílik a lehetősége, hogy ebből finanszírozhassunk programokat.

Megjegyezte, az Európai Bizottság már november végén visszaigazolta azt, hogy kiválónak tartja a magyar nemzeti újjáépítési tervet - az Európai Unió tagállamainak tervei közül az egyik legkiválóbbnak - másrészt pedig a kohéziós pénzek vonatkozásában sem lát már további aggályt, ami a tartalmi részét illeti az operatív programoknak, illetve magának a kohéziós pénzek szétosztásának. Majd azzal folytatta, hogy ami most december közepén történik ez már csak a tanács, illetve a bizottság részéről a nyugtázása az eddigi munkának.

A hvg.hu-nak a tanárbérekkel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, ez attól függ, hogyan érkeznek a források. „Ma úgy tűnik, hogy nincs akadálya annak, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk, és ahogy hozzájutunk abban a pillanatban a tanárbéremelés az ígért mértékben bekövetkezik” - tette hozzá.

Az ATV felidézte a Politico cikkét, miszerint Orbán Viktor győzelmével végződött ez az alkufolyamat. Erre Gulyás Gergely azt mondta, „szerintem Európa, vagy ha úgy tetszik, az Európai Unió győzelmével végződött, és mi is az Európai Unió tagjai vagyunk.”

Navracsics Tibor jelezte, nem voltak különösebben feszültek a tárgyalásuk során, ellentétben azokkal, akik „nagyon nem akarták, hogy sikerüljön elérni a célunkat, ők egyre hangosabbak, ők feszültebbek voltak”. Azt hangoztatta, a kormány részéről végig higgadtság volt, ő maga egyetlen feszült megjegyzésre sem emlékszik a magyar oldal részéről. „Az Európai Parlamentből pedig kezdettől fogva hisztérikus hangok hallatszottak, de úgy látszik, hogy a higgadtság kifizetődőbb, mint a hisztéria” - jegyezte meg.

Gulyás Gergely kifejtette, ha nem lesz további feljogosító feltétel, akkor semmi akadálya annak, hogy január elsejétől a pedagógus béremelés abban a formában, ahogy a kormány bejelentette, megtörténhessen.

