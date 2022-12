Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-12-18 08:50:00

Heti abszurd: Orbán Viktor valódi kérdésekre emberemlékezet óta nem válaszolt, így aligha háborodhat fel azon, ha egy templom előtt kapja meg őket

Orbán Viktornak volt egy őszinte pillanata a héten. Az annalesek a második vatikáni zsinat óta nem jegyeztek fel hasonlót.

A kormányfő a templomból jött kifelé éppen, amikor egy „magát független-objektív újságírónak álcázó dollármédia-kitartott” előre megfontolt kérdés eszközével ejtett sebet pannóra kívánkozó karizmáján, mire ő így kérte ki magának az adventi áhítatba tenyerelő gesztust: „Ember! Most jövök a templomból!” Mivel sehol nem válaszol újságírók kérdéseire, ezek szerint neki minden templom. Ami egyrészt sok mindent megmagyaráz, másrészt több mint aggasztó. A harmadrész Magyarországon jóformán megszűnt.

Máskülönben nem tudtuk nem észrevenni a mégoly mosolyogva kivitelezett felcsattanásban is tapintható agressziót. Abban a paraszti-utcai harcos világban, ahová a miniszterelnök pozicionálja magát, nyilván már a földön feküdt volna a visszaeső kérdező. És belefért volna a kapitális parasztlengő megérkezéséig egy verbális előjáték is, miszerint „meg vagy te húzatva, kishaver!”. (Az erőst irodalmi változat helyett képzeljenek el egy kora középkori káromfüzért, amiben a csúnyája meg a csinálója is szerepel.)

Orbán Viktornak szemlátomást tele van a dorkója a demokrácia maradékával. Térdig gázol a poraiban, a törmelék beeszi magát a bőre alá. Szeretné már elfelejteni az egészet, amikor tavasszal bő ezermilliárdos választási osztogatás és fullba tolt propaganda kellett ahhoz, hogy a komplett nemzeti hóbelevanc élén megússza a hűsölést. Ha nem lenne a kétszáz buddhista papból fűzött nyugitea-keverék meg a tanácsadók véleménye arról, hogy a cséphadaró miniszterelnök nem jó ómen, úgy minden bizonnyal a Karmelita „csáknoriszaként” írná a magyar történelem egyre sötétebb oldalait.

Így erre most nem vesztegetnénk a szót. Már csak azért sem, mert ez – bár a kirakat még úgy van berendezve – már rég nem egy demokratikus ország, bár a miniszterelnöke kétségkívül szabad volt, amikor megválasztották. Nálunk még nem potyognak ki az ablakon a kellemetlenné váló üzletemberek, és nem kerülnek börtönbe koholt vádakkal ellenzékiek és újságírók, mint a putyini mintastruktúrában. Nehéz volna kidumálni Brüsszelben.

Felmerülhet persze a kérdés, nem éppen az adventi rorate megzavarása volt-e a tapintatlanság az újságíró részéről? Az lett volna, ha az Orbán-szalon karácsonyi firhangjáról (vagy a katari döntő eredményéről) faggatózott volna a Telex munkatársa, esetleg Tiborcz István új könyvéről kérdezte volna az olvasott apóst az átszellemült hajnalon. De nem ezt tette. Közügyekben érdeklődött, amiben az sem mellékes szál, hogy a miniszterelnök élő újságírónak másfél évtizede nem adott interjút. Valódi kérdésekre emberemlékezet óta nem válaszolt. Így aligha háborodhat föl azon, ha egy templom előtt kapja meg őket (Isten házánál amúgy is más megvilágításba kerül a hazudozás és a képmutatás), a kérdések mellé pedig a Kárpát-medence Géniusza hősszereptől idegen kínos csendben sétálás Tik-Tok-kreditjét. A magyar embereknek, akik az életüket élik ebben az országban, a javaik forognak kockán, és a gyerekeik jövője, joguk van tudni, hogy Matolcsy György megháborodott-e, amikor a kormány súlyosan elhibázott gazdaságpolitikai döntéseiről vagy éppen azok elmaradásáról beszélt a Parlamentben. Vagy – mint vélhető – szakmai lelkiismerete szólalt meg, hiszen a Fidesz kampányurizálása (és az uniós pénzek elmaradása) a jegybankot is bevitte az erdőbe. És joguk volna azt is tudni az embereknek, hogy önjáró tankerületi hajóágyúk szedik-e le a pályáról a legjobb tanárainkat, avagy kormányzati program az oktatás torkának ugró szakpolitika.

Tanulsága a kálváriai afférnak az is, hogy H. Bertalan sajtófőnök, aki másnap csatlakozott a hajnali testőrmenethez, képtelen volt megtanulni, hogy templomból kifelé összekulcsolt kézzel jövünk. Vagy azért, mert így nehezebb tompán arrébb terelni az újságírót (bár se ez, se az nem mutat jól az Instán), vagy mert még benne vagyunk az imában. Esetleg mindkettő. Elengedett kézzel taszigálva ugyanis – lásd a sajtós mutatványát – könnyen leeshetünk a nyeszlett érvek pallójáról.

Úgyszintén nem sikerült megugrania az értelmes érvelés kívánalmát a (nyomokban sem) közmédiának, amely napokig hazudozott Kárász Róbert leigazolásáról, mondván: az MTVA nem alkalmazza az egykori műsorvezetőt, mert az MTVA csak műsorkészítő, viszont a médiaszolgáltató a Duna nZrt., és ők alkalmazzák majd. „Így legalább bemutathattuk a magyar balliberális média működési elvét, a valóság görbítését. Mondhatnánk úgy is: »Így hazudtok Ti!«” – tréfálkoztak pikírt (bár a dolguk nem ez lenne) közleményükben a Kunigunda utcai hírkufárok.

A Fidesz-központ se mondhatta volna szebben.