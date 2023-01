Rónay Tamás;

Európai Unió;Svédország;soros elnökség;

2023-01-01 14:52:00

Stockholm nehéz kihívás előtt

Svédország az Európai Unió egységének megőrzését tartja legfontosabb feladatának a fél évig tartó soros elnökség alatt.

Január 1-jétől Svédország vette át az Európai Unió (EU) Tanácsának elnökségét Csehországtól. Stockholm számára ez a fél év lehetőséget ad arra, hogy meghatározza és irányítsa az EU napirendjét, kompromisszumot találjon a többi 26 tagállammal, előmozdítsa a Tanács jogalkotási munkáját, valamint kapcsolatot tartson a Tanács és más uniós intézmények között. Prága soros elnökségét egyértelmű elismerés fogadta az EU-ban, így nem lesz könnyű Prága nyomdokaiba lépni. Igaz, Stockholmnak van tapasztalata e téren, hiszen az Unióhoz való 1995-ös csatlakozása óta kétszer - 2001-ben és 2009-ben - töltötte már be az elnökséget. A 2009-es elnökségre, amely a Lisszaboni Szerződés végrehajtásához vezetett, szintén kulcsfontosságú időszakban, közvetlenül a 2008-as pénzügyi válságot követően került sor. A 2023-as elnökség legalább ekkora kihívásnak ígérkezik az ukrajnai háború, az energiaválság és az infláció miatt.

De nem csak Európa ment át gyökeres változásokon, hanem Svédországban is komoly politikai átalakulás zajlott le: októberben jobbközép koalíció került hatalomra, amely leváltotta az országot nyolc éve irányító szociáldemokrata kabinetet. A választások nyomán hárompárti, kisebbségi kormány alakult, amely a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Svéd Demokraták külső támogatásától függ. Brüsszelt aggasztja is, hogy olyan kormány irányíthatja az EU napirendjét, amely a szélsőjobb szavazataira van utalva. Valójában a Brexit után a Svéd Demokraták is a Swexitet szorgalmazták - népszavazást Svédország EU-tagságáról. Erről a követelésükről azonban később letettek, s ennek is köszönhették, hogy a parlamenti voksoláson a szociáldemokraták után a legtöbb szavazatot gyűjtötték be.

Ulf Kristersson miniszterelnök december közepén ismertette Svédország prioritásait a Tanács soros elnöksége alatt. A legfőbb cél az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás folytatása, amely az uniós döntéshozatal minden aspektusát befolyásolja. Mint Kristersson fogalmazott, hazája arra törekszik, hogy biztosítsa az EU egységét, növelje a katonai és gazdasági támogatást, segítse a háború utáni újjáépítést és továbbra is nyomást gyakoroljon Oroszországra. Az EU nemrég állapodott meg az Oroszország elleni kilencedik szankciócsomagról, Svédország pedig egy új, közel 300 millió dollár értékű katonai és humanitárius támogatási csomagot állított össze Ukrajnának, továbbá azon is dolgozik majd, hogy felgyorsítsa Ukrajna uniós taggá válásának folyamatát.

Svédország különösen a szívén viseli a NATO-integráció elmélyítését, hiszen feladta az 1814 óta tartó fegyveres semlegesség évszázados hagyományát és – Finnország mellett – csatlakozni kíván az észak-atlanti szövetséghez. Mindössze két állam, Magyarország és Törökország nem adta eddig jóváhagyását erre. A NATO-csatlakozási kérelem egybeesik a svéd kormány azon döntésével, hogy 2026-ig a GDP 2 százalékával növeli védelmi kiadásait. Ez kihívásokkal járhat, mivel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2023-ra a svéd gazdaság 0,6 százalékos zsugorodását jósolja. A háború azonban paradigmaváltáshoz vezetett a svéd külpolitikában.

Svédország megpróbálja felgyorsítani az EU néhány függőben lévő kereskedelmi megállapodásának ratifikálását, beleértve az Ausztráliával, Új-Zélanddal, Chilével és a Mercosur-csoporttal, az eredetileg Argentínából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból álló gazdasági és politikai tömbbel- kötött szabadkereskedelmi megállapodásokat. Az Indiával és Indonéziával folytatott kereskedelmi tárgyalásoknak új lendületet adni szintén fontos napirendi pont.

Egy másik fontos prioritást élvező terület Európa és az Egyesült Államok (USA) egyre feszültebb kapcsolata, különösen az új Inflációcsökkentési Törvény (IRA) összefüggésében – az éghajlatvédelmi jogszabály 370 milliárd dollár értékben kínál zöld támogatásokat és ösztönzőket az amerikai vállalatoknak és fogyasztóknak, hogy beruházzanak és "vásároljanak amerikait". Az IRA-t, amelyet Johan Forssell, Svédország új kereskedelmi minisztere "diszkriminatívnak" és "aggasztónak" nevezett, az európaiak amerikai protekcionizmusnak tekintik, amely kedvezőtlenül hatna az európai ipar kilátásaira. Így Stockholm napirendjén továbbra is kiemelt helyen szerepel a kereskedelmi háború elkerülése.

A program emellett a zöld energiára való átállást, a menekültkérdés remélt megoldását (ezzel már több elnökség próbálkozott hiába) és egyén kérdéseket is tartalmaz. A legfontosabb kihívás azonban az EU egységének megőrzése lesz.