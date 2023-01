Rosznáky Varga Emma;

Lánchíd;

2023-01-10 14:56:00

A köréjük szőtt legendák miatt az emberek nagy részét izgatja a Lánchíd nagymacskáinak sorsa, Szemerey-Kiss Balázst a restaurálási munkálatokról kérdezte lapunk

Ahogy korábban a Budapest 150 drámapályázattal kapcsolatban megírtuk, a Lánchíd oroszlánjai hangsúlyos szereplői voltak a beküldött szüzséknek. Ez is jól mutatja, milyen meghatározó Budapest hiedelemvilágában a két városrészt összekötő híd négy kőoroszlánja. Így látja ezt a nagymacskák restaurátora, Szemerey-Kiss Balázs, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének oktatója is, aki hangsúlyozza, soha ekkora érdeklődés nem övezte a munkájukat, mint most, amikor a négy közkedvelt szoborral dolgoztak. A restaurátor is hallott a drámapályázatról, ő úgy tudja, az egyik gyerekdarabban még külön nevet is kaptak az állatok.

Még decemberben jutott el lapunk a Lánchíd felújításának pesti oldali munkaterületére, akkor épp az utolsó simításokat végezték az útpályán, az oroszlánok már a helyükre kerültek. Szemerey-Kiss Balázs vezetett körbe minket a területen. Az oroszlánok visszatérő szereplői az európai fővárosok arculatának, így a hidakon is jellemzőek.

A Lánchidat a felújítás miatt 2021 júniusában zárták le teljesen a forgalom elől, és a szerződésben vállaltaknak megfelelően tavaly decemberben nyílt meg az útpálya a BKK járatai, a taxival, kerékpárral, a motorkerékpárral és a segédmotoros kerékpárral közlekedők előtt. ؘ– Úgy vélem, az is fokozhatta az érdeklődést, hogy a hidat lezárták, sokan érezhették azt, hogy egy időre eltűnt a szemük elől egy már megszokott jelenség, ami a főváros szimbóluma is egyben – vélekedik a restaurátor.

A restaurátor szerint a legendaképzéstől ma sem mentesek a nagymacskák – a hídfőkre visszahelyezett szobrokkal kapcsolatban például kommentelők azt is felvetették, hogy az oroszlánokat esetleg mi daraboltuk volna föl – mesélte Szemerey-Kiss Balázs – kevesen tudják, persze, de a négy szobor eredetileg is fel volt darabolva, már úgy készültek a XIX. századi műhelyben – meséli. A szakértő úgy véli, nem árt ismerni az adott műalkotás készítésének körülményeit, de nem ez a leglényegibb része a munkának. – Egy építkezés dokumentumai például akkor válhatnak érdekessé, ha épp az anyaghasználatot kutatjuk, hiszen a nyilvántartás alapján azt is ki lehet deríteni, a felhasznált anyagok honnan származnak. A restaurátorok eleve anyagra specializálódnak, valaki a fára, a papírra vagy a fémre, én például a kőre. Az anyag ismerete mellett sokkal könnyebb átlátni egy műalkotás múltját, és felújításának lehetőségeit – mondta Szemerey-Kiss Balázs, aki a fővárosi hidat őrző oroszlánok alkotásáról így nyilatkozik – ugyanúgy készültek, mint bármelyik szobor a korban, pályázatot írtak ki rájuk, majd a mester elkészítette a szobor kicsinyített mását, amely alapján a kőfaragók dolgoztak. A mester, itt nevezetesen Marschalkó János, gyakran csak az utolsó simításokat végzi el az alkotáson, de attól még az egész az ő szakértelmét dicséri – magyarázza Szemerey-Kiss Balázs.

A hat tagú restaurátor csoport nagyon sok korábbi hibát javított ki a kőszobrokon, hiszen több mint másfélszáz év alatt számos behatás érte a Lánchíd királyait. Az 1945-ös robbantás után például a pesti oroszlánok a földre kerültek, ezután kisebb helyreállításokkal ültették vissza őket eredeti trónjukra. – Nagyon sokszor hozzányúltak az oroszlánokhoz 1945 után is, érződik a periodicitáson, az anyaghasználaton, a kivitelezés igényességén, hogy mikor volt idő és pénz a javításra, és mikor nem. Amikor a műhelybe került a négy szobor, voltak rajtuk kisebb nagyon repedések, törések a sörényben, fülben, mancsban, de a legrosszabb állapotban a posztamens, az oroszlánok alatt fekvő vékony talplemez volt, ami gyakorlatilag darabokban állt – meséli a szakértő.

Az oroszlán sok mindent szimbolizál, alapvetően az erő és a bátorság jelképeként tekintünk rá, Szemerey-Kiss Balázs kiemeli, a szóban forgó négy oroszlán a híd védelmét testesíti meg – kettő közülük aktívabb, szinte ugrásra kész pozícióban van, a másik kettő pedig nyugodtabb testhelyzetben fekszik, de így is a rendíthetetlenséget sugározzák magukból – A kérdésre, nagy presztízsnek számít-e épp a Lánchíd oroszlánjaival dolgozni, a restaurátor úgy válaszol – Nem is gondoltam volna, hogy ekkora jelentőséggel bír ez. A munkafolyamat szinte minden pontját nyomon követte a sajtó, valóságos közönsége lett a restaurálásnak, mindenképpen érdekes tapasztalat volt. A reformkori építkezések és kifejezetten a Lánchíd fontos állomása a magyar művészettörténetnek, de bennem nem merült föl, hogy épp ez a munka nagyobb presztízzsel bírna, mint akármelyik másik. Ha az emberek szélesebb perspektívában fogadnák be a környezetüket, ha időnként felnéznének egy homlokzatra, jobban szemügyre vennének egy díszes bejáratot, rájönnének, hogy nem jelentőségteljesebb vagy jelentéktelenebb egyik alkotás a másiknál – fogalmaz Szemerey-Kiss Balázs, majd hozzáteszi – jelenkorunk a történetileg idősebb emlékeinket értékesebbnek gondolja, pedig ez szerintem nem feltétlenül a koron múlik. Minden kornak megvan a maga MS mestere – összegezte Szemerey-Kiss Balázs.