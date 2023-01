nepszava.hu;

nyugdíj;Alkotmánybíróság;

2023-01-20 08:37:00

Alkotmánybírósághoz fordult egy nyugdíjas a szerinte diszkriminatív emelés miatt

Kérdés, mennyire mer szembemenni a hatalommal a kizárólag fideszes delegáltakból feltöltött testület.

Alkotmányjogi panaszban támadta meg egy baranyai nyugdíjas a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló kormányrendeletet - derül ki az Index cikkéből.

A kormányközeli portál azt írja, az érintett - aki egyébként nem járult hozzá nevének nyilvánosságra hozatalához - azt kifogásolta, hogy a különféle nyugellátásokat 2022. július 1-jétől – január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,9 százalékkal hivatalból kell emelni, ám ebből kizárta azokat, akik 2022. január elsejét követően mentek nyugdíjba. Az érintettnek május 26-ától állapítottak meg öregségi nyugdíjat, így ő ebből az emelésből kimaradt. Beadványában megjegyzi, a törvényi szabályozás célja, hogy a nyugdíjban részesülők megélhetését biztosítsák azokban az esetekben is, amikor a gazdasági helyzet vagy az infláció a megélhetést veszélyezteti. Érvelése szerint a nehéz gazdasági helyzet már 2022-ben is fennállt, így azokat is érinti, akiknek ebben az évben állapították meg a nyugdíját. Ennek igazolására idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adtaait is: februárban 8,3; márciusban 8,5; áprilisban 9,5; májusban 10,7; júniusban 11,7 százalék volt az infláció.

Látható, hogy azok nyugdíja is egyre gyorsabban veszít az értékéből, akik számára januárban, februárban vagy akár közvetlenül a rendelet hatálybalépése előtt állapítottak meg nyugdíjat - fogalmazott beadványában, s azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet Alaptörvény-ellenességét és semmisítse meg. Úgy véli, a kormány döntése életkor alapján hátrányos megkülönböztetésben részesítő nem csak őt, de azon nyugdíjasokat is, akik életkorúk alapján nem igényelhettek teljeskörű öregségi nyugdíjat 2021 december 31-e előtt. Ráadásul a megkülönböztetésnek nincs észszerű indoka. A testület elnöke január 12-én szignálta ki a panaszt az előadó alkotmánybírónak, hogy készítse el a döntés tervezetét.

Ugyanakkor az emelés mértékével is jócskán akadnak gondok. Mint lapunk egy cikkéből kiderül, noha a kormány tagjai és a fideszes politikusok lelkesen posztolták közösségi oldalukon, hogy megkezdődött a 15 százalékkal megemelt nyugdíjak kifizetése, de ugyanezek a politikusok később egyetlen szót sem ejtettek arról, hogy a KSH által nyilvánosságra hozott decemberi és éves inflációs adatok szerint tavaly megint a nyugdíjasok hiteleztek a magyar államnak.