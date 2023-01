nepszava.hu;

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;

2023-01-29 09:24:00

Orbán: a háború vesztesei még manipulált választásokat sem nyernek

A kormányfő ezzel a tézissel igazolta azon feltevését, hogy miért nem fognak alábbhagyni az orosz háborús törekvések.

Újabb MMC-s vendég írta meg, mit is mondott azon a szűk körben tartott háttérbeszélgetésen, amelyen a NER-es káderképző egyik konferenciáján előadó külföldi újságírók vettek részt a Karmelita kolostorban.

Roland Tichy ugyancsak jelen volt ezen a beszélgetésen, s ő is beszámolt arról, mit mondott a miniszterelnök. A hvg.hu szemléje szerint leginkább az ukrajnai megszállásról szóló részeket emelte ki Orbán Viktor mondandójából.

A kornányfő szerint Putyin már csak azért nem fofgja feladni a küzdelmet, mert jövőre választások lesznek Oroszországban, s „a háború vesztesei nem nyernek választásokat, még a manipuláltakat sem”.

A beszámolóban arra is kitér, hogy Orbán Viktor szerint mi lehet Oroszország háborús terve. Szerinte nem Ukrajna meghódításáról van szó, mert ha ez megtörténne, azt egy kíméletlen gerillaháború követné, mivel az ukránok nem fogadnának el egy orosz bábkormányt. Éppen ezért a kormányfő úgy látja, Putyinnak fel kell adnia eredeti céljait és most arra törekszik, hogy egy ütközőzónát hozzon létre a donbászi régióban. Orbán Viktor erről azt mondta, ezt jelzi a „szó szoros értelmében felperzselt föld, a brutális pusztítás és megsemmisítés”, ezért is nevezte ezt a területet „halálzónának”.

Természetesen elismételte a kormányzati kommunikáció panelét, miszerint azonnali tűzszünetre lenne szükség, azonban azt elismerte, hogy ezt tető alá hozni „fáradtságos” lenne, ugyanis „területeket kell meghatározni, feltételeket kell megfogalmazni és tárgyalni, garanciákat ígérni”. Ez egy több hónapos folyamat lenne, amit Ukrajna jelen pillanatban elutasítani látszik. Tichy írásában azt is írta, hogy amikor a miniszterelnök a nemzeti érdekről beszél, akkor kimondottan Klaus von Dohnanyi ugyanilyen címen megjelent könyvére hivatkozik.

- jelentette ki a a beszélgetés során, majd hozzátette, „Európa teljes megsemmisülésének valódi veszélye azon a tényen alapul, hogy Európa elsősorban az USA geopolitikai érdeke.”

Tichy kitér az EU és Magyarország kapcsolatára. Utóbbi már csak azért is érdekes, mert kollégája, Rod Dreher beszámolójában olvashattunk egy figyelemreméltó részt, amit aztán kivetettek a szövegből. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kifejtette, elutasítja a vágyott egységes uniós államot, és ragaszkodik a szuverén államok uniójának koncepciójához. Ugyancsak ellenzi a tömeges bevándorlást, valamint a szexuális kisebbségek kiváltságainak erősítését. Csak úgy mint az EU iránt érzett „vak lelkesedést” és a kilépést is.

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy mondandójának volt egy másik nagy vitát kiváltó része, amely diplomáciai botrányt kavart. Ebben Ukrajnát a „senkiföldjének nevezte”. Emiatt a kijevi kormányzat bekérette a kijevi magyar nagykövetet, az orosz csapásoktól napi szinten szenvedő Dnyipro város polgármestere pedig egy meglehetősen indulatos üzenetben válaszolt a magyar miniszterelnöknek.