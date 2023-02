Á. Z.;

film;halál;Raquel Welch;

2023-02-15 21:56:00

Meghalt Raquel Welch

A holywoodi sztár, a modern akciófilmhősnők előfutára 82 éves volt.

Rövid betegség után, életének 83. évben elhunyt Raquel Welch – jelentette be szerdán az amerikai színésznő és modell ügynöke.

Jo Raquel Tejada 1940. szeptember 5-én született Chicagóban egy amerikai anya és egy bolíviai apa gyermekeként. Kalandfilmekkel futott be – hollywoodi akciófilm-hősnők megteremtőjének tekinthető –, az 1966-os, ma már kevéssé nézhető Egymillió évvel ezelőtt-tel szexszimbólum lett, az 1974-es A három testőr című filmben nyújtott alakításáért pedig Golden Globe-díjat kapott. 1987-ben ismét jelölték a Right to Die című filmért, amelyben egy sikeres nőt játszik, akit idegsorvadással diagnosztizálnak, végül pedig elviselhetetlennek találja az életét.

Az Egymillió évvel ezelőttben mindössze három sornyi szövege volt, a film megjelenése után azonban a fél világot elárasztották a róla készült poszterek, amelyeken szarvasbőr bikiniben látni. Bár évtizedeken át elkísérte a kitartó rendezői, produceri és nézői kérés, hogy vetkőzzön le a kamerák előtt, meztelen szerepet soha nem vállalt. – Szexszimbólumnak lenni olyan, mint elítéltnek lenni – mondta egyszer.