2023-02-24 18:01:00

Több ezer ember vonul, Ukrajnáért állnak ki Budapesten – Élő közvetítés!

Karácsony Gergely szerint akkor lesz béke, ha Ukrajna győz. A tömeget kordon várta a Kodály köröndnél.

Több ezer jelent meg péntek délután Budapesten azon a felvonuláson, amelyet Ukrajna támogatására rendeznek az egyéves évfordulóján annak, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg egységi lerohanták a szomszéd kelet-európai országot.

A tüntetők a Városháza térről mennek a Bajza utcába, Oroszország budapesti nagykövetsége elé. Kezdésre hozzávetőlegesen 200 ember gyűlt össze, ez duzzadt több ezerre, amikor a szolidaritási menet az Andrássy úton az Operaház elé ért. Elég nagy a biztonsági készültség, az Andrássy út fél pályán van lezárva.

A tömegben több az ukrán, mint a magyar tüntető, minden harmadik emberen ukrán zászlót lehet látn, megjelent Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is és Kerpel-Fronius Gábor alpolgármester is, a menet élén többedmagukkal viszik azt a molinót, amelyen a „We Stand With Ukraine” felirat szerepel.

„Slava Ukraini!”, „Stop Putin, stop war” – skandáljak a többi között.

A Terror Háza ma magyar nemzeti színekkel van kivilágítva, előtte pedig felállítottak egy molinót, amely a kommunizmus áldozataira és az egykori Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltakra emlékeztet. Az „orosz” szó nem szerepel a szövegben, csak az, hogy „szovjet”

Úgy tűnik, a hatóságok nem akarnak tüntetőket látni az orosz nagykövetség előtt, a Kodály körönd kordonnal le van zárva, a tömeget láthatóan távol tartanák az épülettől. A lezárás kerülőre kényszerítette a tüntetőket, akik így a Bajza utca orosz nagykövetségtől távolabbi végén kötöttek ki, a a Benczúr utcáról tudtak befordulni az orosz nagykövetség felé. A színpadot a Bajza utca és az Andrássy út sarkán állították fel a szervezők, érkezni és távozni is csak egy irányban lehet, jobbra és balra nem.

Az orosz nagykövetség előtt

fog beszédet tartani.

Korábban a Városháza parkban kiállítás nyílt a háborúról. Megnyitóján Karácsony Gergely azt mondta, béke akkor lesz , ha Ukrajna győz. A hazugságot nem lehet csendben tűrni. Tudjuk, a háborúk mindig szavakkal kezdődnek – hangoztatta a főpolgármester.