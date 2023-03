nepszava.hu;

2023-03-23 13:13:00

Tarra vágták az erdőt a nyírmártonfalvai, 60 millió forintos uniós támogatásból épült lombkorona sétány építése közben

Az Átlátszó szerint a sétány is egy tákolmány: a rétegelt fenyőből készült építmény nem volt lekezelve, a lépcső falécein repedések vannak, a fokok nincsenek rendesen alátámasztva, ha rájuk lépnek, meghajolnak. Ezzel szemben a közbeszerzési értesítő szerint a projekt kész van. A beruházásra a támogatást a magánszemélyként pályázó fideszes polgármester, Filemon Mihály nyerte meg, aki szerint a sétányt meglátogató átlátszós munkatársaknak és Hadházy Ákosnak „semmi köze hozzá”, mire költi az uniós támogatásokat.

Tarra vágták az erdőt a nyírmártonfalvai, 60 millió forintos uniós támogatásból épült lombkorona sétány építése közben – erről számolt be csütörtökön az Átlátszó, amelynek munkatársai Hadházy Ákossal együtt személyesen is megtekintették a beruházást.

Mint azt a portál megjegyzi, a helyszínen árválkodó tuskók tanúsága szerint nem csak néhány fát, hanem az egész erdőt tarra vágták a sétány körül, amelyet pedig az eredeti tervek szerint az 50 méter hosszú építményt a fák lombkoronájának szintjébe álmodták meg.

A beruházásra a támogatást a magánszemélyként pályázó fideszes polgármester, Filemon Mihály nyerte meg. A sétány az uniós adófizetők pénzéből épült meg, mivel a kifizetés az uniós finanszírozású Vidékfejlesztési Program pályázatából történt. A tulajdoni lap szerint a 16,5 hektáros telek szintén a polgármesteré.

A portálnak az egyik olvasó képeket is küldött, amelyekből kiderül, hogy az erdő tavaly februárban még megvolt, amit megerősítenek a Google Earth műholdfelvételei is; a fákat tavaly nyáron termelték ki. Ezt a közbeszerzési értesítőben is jelzik: „A teljesítési helyen időközben tarvágás történik, ezért a területen 2022. 06. 01.-től 2022. 08. 31-ig munkavégzés nem történhet.”

A portál szerint maga a sétány is egy tákolmány: a rétegelt fenyőből készült építmény nem volt lekezelve, a lépcső falécein repedések vannak, a fokok nincsenek rendesen alátámasztva, ha rájuk lépnek, meghajolnak. Ezzel szemben a közbeszerzési értesítő szerint a projekt kész van.

Nem ez az azonban az egyetlen sétány, a térség „lombkorona sétány építésének lázában” ég, még a térség fideszes országgyűlési képviselője, Tasó László is építtetett egyet.

A politikus szintén kapott bruttó 64 millió forintot erdei kirándulóhelyre és lombkorona ösvényre Nyíradonyban. A portál szerint a látogatásuk nagy port kavarhatott a környéken, másnap ugyanis Tasó László egy imázsfilmet rakott ki Facebook-oldalára az ösvényről.

Nyíradonyban a vármegyei önkormányzat fideszes alelnöke, Tasi Sándor is kapott bruttó 61,5 millió forint támogatást erdei kirándulóhelyre, tájházra és lombkoronaösvényre. A politikus egyben a Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület elnöke is (a leaderek az unió legrégebbi pénzosztó programjai).

A portál munkatársai megnézték Tasi sétányát is, amelyet egy fiatal telepített erdőbe építettek, az erdei földútról lehet felmenni rá. Van lejárata is, ami a semmibe vezet, tehát érdemes inkább visszafordulni a végén.

Tasi Sándor egy lószárnyékkal is megtolta a pályázatot. „A tervezett lószárnyék egy fedett, oldalról nyitott, három oldalról korláttal körülvett építmény, mely lovaglás közbeni pihenésre nyújt lehetőséget a lovak számára eső és nap elleni védelemként” – írják a közbeszerzési értesítőben. A dokumentumban feltüntetik, a lószárnyék 6,7 millió forintba került, ugyanis ez a papírozás szerint nem uniós támogatásból, hanem önerőből valósult meg.

A találatok között szerepel egy másik nyírmártonfalvi beruházás is, a petőrészi kirándulóhelyre Balázs László kapott bruttó 68,5 millió forint támogatást. Ő nem épített lombkorona sétányt, a faháznak viszont lett oldala.

A közbeszerzési értesítő szerint ugyanaz a kivitelező cég, a HCInternational dolgozott Filemonnak, Balázsnak, Tasinak, és Tasónak is.

A polgármester 2022-ben egyébként közel félmilliárd forintot nyert el erdősítésre, 2018-ban pedig vendégházával szerepelt a hírekben. Az Index akkori írása szerint akkoriban ő volt a nyírmártonfalvai önkormányzat egyetlen fideszes képviselője, mindenki más független, a polgármester pedig MSZP-s volt. A településen csak ő nyert pénzt.

Az újságírók Hadházyval együtt felkeresték Filemont a hivatalban, akitől azt szerették volna megtudni, miért magánszemélyként pályázott, és azt, hogy szerinte befejezettnek tekinthető-e a projekt. E-mailt is küldtek neki, de arra sem válaszolt. A polgármester nem találták otthon, egy idő után azonban megjelent egy nő, aki közeli családtagja.

Hadházy Ákos szóvá tette, hogy a vendégházra nincs látható helyen kihelyezve az uniós támogatás tényéről szóló tábla, pedig az kötelező. A nő némi terelés után távozásra szólította fel a képviselőt, akinek azt is megtiltotta, hogy a kerítés nélküli telekre lépjen. Hosszabb vitát követően a vendégház túloldalához kísérte Hadházyt, ahol a szállás egy távoli ablakába kihelyezett táblára kezdett mutogatni. A nő végül felhívta Filemont, akinek átadta a képviselő üzenetét, miszerint az uniós támogatásokkal kapcsolatban szeretne érdeklődni.