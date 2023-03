Á. B.;

2023-03-28 16:54:00

Óriási tűz ütött ki a gyáli szeméttelepen

Azt tanácsolják, hogy mindenki tartsa csukva az ablakokat.

Több ezer köbméter műanyag- és papírbála ég Gyál külterületén, a Kőrösi úton, egy hulladék-feldolgozó telepen - közölte oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A tűz átterjedt egy beton hulladéktárolóra, és a benne lévő tárgyakkal együtt ég egy körülbelül kétezer négyzetméteres csarnok fele is. A fővárosi hivatásos, valamint a gyáli, az üllői, a rózsadombi és a délegyházi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat. A Pest vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítja a munkálatokat, amelyeket erőgépek is segítenek. Elindult a tűzesethez több másik egység is.

A szeméttelep üzemeltetőjének közlése szerint délután két óra körül a feldolgozásra váró ömlesztett karton és fóliahulladék tároló területen ismeretlen okokbólcsaptak fel a lángok. A tüzet idáig nem sikerült megfékezni, az az elszállításra váró bálák és a csarnok irányába terjedt tovább. Mindenkinek azt javasolják, hogy tartsák zárva az ablakokat.