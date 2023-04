Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;

2023-04-02 18:32:00

Kijev további lengyel fegyverekre számít

Ukrajna 100 darab Lengyelországban gyártott Rosomak típusú többcélú páncélozott katonai járművet rendelt. Ezt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő jelentette be, amikor a dél-lengyelországi Siemianowice Slaskie városában lévő Rosomak gyárban tett látogatást. A gyártást Lengyelország uniós támogatásából, valamint az Ukrajnának szánt amerikai forrásokból finanszírozzák – tette hozzá Morawiecki.

Ukrajna további szankciókat vezetett be oroszországi magánszemélyek és cégek ellen, de egy oroszok által megszállt ukrán területen lévő céggel szemben is. Volodimir Zelenszkij elnök feketelistáján több száz olyan cég, szervezet és személy szerepel, amelyek állítólag támogatták az orosz agressziós háborút.

Szankcionálják egyebek mellett a védelmi vállalatok és katonai kutatóintézetek igazgatóit. Szankciókkal sújtják az orosz pénzügyminisztériumot és a Föderációs Tanácsot. Emellett az iráni Forradalmi Gárdát is érintik az ukrán intézkedések. Irán öngyilkos szállít Oroszországnak az Ukrajna elleni légicsapásokhoz. A büntetőintézkedéseket elsősorban szimbolikus intézkedésnek tekintik, mivel az érintettek többségének nincs vagyona Ukrajnában.

Lengyelország el tudja képzelni a NATO nukleáris elrettentő erejében való részvételt anélkül is, hogy atombombákat állomásoztatna a területén. „Lengyelország potenciálisan készen állna erre" – jelentette ki Jacek Siewiera, az elnök biztonsági tanácsadója a dpa hírügynökségnek, de – mint fogalmazott – az atomfegyverek állomásoztatása más kategória. Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy atomfegyvereket akar állomásoztatni a Lengyelországgal határos Fehéroroszországban. A NATO-országok, így az Egyesült Államok és Németország, különösebb aggodalom nélkül vették tudomásul a döntést. Az USA évtizedek óta állomásoztat atomfegyvereket több európai országban. Lengyelország eddig csak a nukleáris elrettentésről szóló konzultációkban vett részt, például a NATO szigorúan titokban ülésező nukleáris tervezési csoportjában. Siewiera nem árulta el, pontosan hogyan képzeli el a nagyobb részvételt. Rámutatott azonban, hogy a "nukleáris megosztás" olyan repülőgépeket is magában foglal, amelyek „különleges fegyvereket” szállíthatnak.

Egy ukrán bíróság két hónapos házi őrizetet rendelt el a világhírű kijevi barlangkolostor vezetője, Pavlo (Lebid) metropolita ellen. Azzal gyanúsítják, hogy szította a vallási viszályt és igazolta Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját - jelentette az ukrán média a tárgyalóteremből. Pavlónak elektronikus bilincset kell viselnie. A 61 éves férfi tagadja a vádakat, és politikai eljárásról beszél.