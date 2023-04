nepszava.hu;

Magyarország;kutya;vallomás;ellátás;Svájc;büntetőeljárás;természetkárosítás;farkas;vadász;kilövés;

2023-04-17 17:43:00

Szánhúzó kutyának nézte, állítólag Betadine-nal kezelte és tagadja a svájci farkas kilövését a vadász

Meseszerű történetében a jeladó egyszer csak kínzó nyakörvvé változott, amelytől az állatszerető ember megszabadította a szenvedőt.

Előkerülte egy vallomás attól az állítólagos vadásztól, aki feltételezhetően a múlt héten Hidasnémeti környékén kilőtte azt a jeladóval rendelkező farkast, amelyik Svájcból tévedt Magyarország területére április elején – írja hétfői cikkében a Life portál.

E szerint az ügyben, amelyben a Nemzeti Nyomozó Iroda természetkárosítás miatt indított büntetőeljárást, maga az érintett tette közzé egy meg nem nevezett Facebook-csoportban a rendőrséghez írt dokumentumot.

A magát vadásznak mondó férfi tagadja, hogy lelőtte volna az állatot, de levelében egyre másra sorjáznak a kérdőjelek. Az idézett vallomás megszólítása sem konkrét, egyszerűen „a nyomozó hatósághoz” címezték. „Az említett napon a xy vadásztársaság területén a zx biztonsági körzetbe írtam be vadászni. Valójában csak a vándormadarak vonulását kívántam megfigyelni, mivel lelkes amatőr ornitológus vagyok, puskát csak azért vittem magammal, hogy ha esetleg szenvedő, beteg vagy sebzett vaddal találkoznék, meg tudjam váltani szenvedéseitől” – kezdődik a töredelmes vallomás.

A folytatás a gyerekkori mesekönyvek sebesült őzikéjét istápoló öreg nénéjét juttathatja eszünkbe: „A magaslesen ülve figyeltem fel egy szürke, kutyaszerű állatra amely egy furcsa nyakörvet viselt. Azt hittem, valakinek az elkóborolt szánhúzó kutyája lehet. Állatszerető emberként mindig van nálam egy zacskó prémium kutyatáp, elővettem a hátizsákomból, megzörgettem, a »kutya« azonnal elindult felém. Ahogy odaért, kiöntöttem egy maréknyit a kutyaeledelből, amit ő hálás farkcsóválás közepette azonnal enni kezdett. Nagyon le volt soványodva szegény.”

A vallomás még szívbe markolóbban folytatódott. „A kutya, miután elfogyott az összes kutyatáp, egyszercsak megfordult és elszaladt. A nyakörvet el akartam juttatni az állatvédőkhöz, hogy megmutassam, mivel kínozzák szegény kutyákat, de mivel vér és genny szennyezte be, először le akartam mosni a Hernád folyóban. Sajnos, ahogy előhajoltam, a telefonom a mellzsebemből beleesett a vízbe, és ahogy utánakaptam, beleejtettem a folyóba a nyakörvet is, amit aztán a sodrás azonnal elvitt. Sem a nyakörv, sem a kutya további sorsáról nincs tudomásom. Ha tudtam volna, hogy egy szigorúan védett farkasról van szó, egy szelfit feltétlenül csináltam volna vele” – nyugtatta meg a férfi a hatóságokat.

Mindeközben az RTL a Gruppe Wolf Schweiz természetvédő szervezet Facebook-oldalán olvasható több száz svájci kommentből szemelgetett. Volt aki simán csak lehülyézte a farkaspusztítót, más azt remélte, hogy „a vadász rács mögé kerül, és egy életre elveszíti a vadászengedélyét”. Egy újabb hozzászóló egy életre börtönbe záratná a vadászt, de volt aki mészárlásnak tartja a farkas kilövését. Sok magyar is hozzászólt, a legtöbben sajnálkozásukat, szégyenérzetüket fejezték ki azért, hogy Magyarországon ez megtörténhetett. A kommentfolyamban megjelent az Aggteleki Nemzeti Park oldala is. Azt írták: „Mindent elkövetünk, hogy az igazság kiderüljön és a bűnös kézre és a törvény elé kerüljön. Borzalmasan sajnáljuk az esetet. Mást most nem mondhatunk. Dolgozunk, hogy segíthessünk.”