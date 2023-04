Rónay Tamás;

Magyarország;Orbán Viktor;látogatás;kereszténység;Ferenc pápa;

2023-04-28 15:19:00

Mérföldekre van egymástól Ferenc pápa és Orbán Viktor elképzelése a kereszténységről

Csak semmi politika! a címmel jelent meg a német MDR regionális televízió írása a budapesti pápalátogatásról.

A cikk azzal a Bayer Zsolttal indít, aki leginkább a politikai ellenzékiek szidalmazásáról ismert, szintén várja a látogatást, és arra szólította fel az embereket, nagy számban jelenjenek meg a vasárnap délelőtti központi istentiszteleten.

„Ez azért különösen meglepő, mert a Fidesz alapítója és Orbán Viktor miniszterelnök személyes barátja korábban demens vénembernek nevezte a pápát” – hangzik a cikk.

A katolikus egyházfő és a magyar kabinet és a magyar kormány számos kérdésben, például az ukrajnai háborúban, de mindenekelőtt a menekültekkel való bánásmódban - függetlenül azok hitétől - ellentétes állásponton van – emlékeztet az MDR. Ferenc pápa 2016-ban a görögországi Leszbosz szigetén egy menekülttáborba látogatott, és megemlékezett azokról, akik menekülés közben fulladtak vízbe. Néhány hete több száz menekültet fogadott a Vatikánban, és kifejezetten köszönetet mondott azoknak, akik segítettek nekik Európába jutni. Ferenc pápa Budapesten is találkozik menekültekkel. Orbán Viktor kormánya viszont évek óta különösen a muszlim menekültek ellen agitál. Magyarország ráadásul többször is tömegesen megsértette a menekültek alapvető jogait, amiért az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság (EB) többször is jogerősen elmarasztalta.

Magyarországon azonban kevés katolikus állt szembe az Orbán-kormány törvénysértő magatartásával. A legtöbb püspök támogatja a miniszterelnök korlátozó menekültpolitikáját, legalábbis nem bírálja azt. Általában a magyar püspökök - mint például Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása, sok lengyel kollégájához hasonlóan - a pápával ellentétben kifejezetten konzervatívnak számítanak. Orbán Viktor nemzetközileg bírált LMBTQ-ellenes politikáját a magyar püspökök is támogatják, ezért a pápalátogatás során az egyházon belüli megbeszéléseket is nagy várakozás előzi meg.

E nézeteltérések miatt a kormánypárti politikusok, például Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt követelik, hogy a pápalátogatást ne használják fel pártpolitikai célokra. Arra, hogy a pápa keresztény meggyőződése és a magyar kormány „keresztény világvallásról” alkotott elképzelései mérföldekre van egymástól, jelenleg a Szemlélek plakát- és közösségi médiakampánya emlékeztet Budapesten. Ferenc pápától származó idézeteket mutat be különböző témákról, mint például a homoszexualitás, az Ukrajna elleni agressziós háború, a média manipulálása vagy a populizmus. Ilyen idézetek: "A püspököknek ugyanazzal a szelídséggel kellene a homoszexuálisokhoz fordulniuk, amellyel Isten bánik népével". Vagy: "A keresztény többségű országokban a nemzeti populizmus egyik illúziója az, hogy megvédi a keresztény civilizációt a vélt ellenségtől". Magyarországon a pápának valószínűleg sok meggyőző munkát kell majd végeznie e tekintetben látogatása során.