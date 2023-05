Danó Anna;

egészségügy;bicikli;Országos Mentőszolgálat;

2023-05-13 06:00:00

Darabonként 3,3 millióért szerzett be négy elektromos kerékpárt a mentőszolgálat, már túl is vannak a próbabevetésen

Megkezdték szolgálatukat Budapesten a biciklis mentők. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szolgáltatásának éles próbaüzemét a pápalátogatás idején meg is tartották.

Ezen a tömegrendezvényen még csak egy, azóta viszont már két kerékpáros mentővel is lehet találkozni a fővárosban. Egyikük a Margitszigetet, másikuk a Városligetet és annak környékét járja – tudta meg a Népszava.

Lapunk kérdésére az OMSZ kommunikációs vezetője, Győrfi Pál közölte: eddig négy mentőkerékpárt szereztek be, darabonként 3 302 000 forintért. Az elsőt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány vásárolta meg és adta át a szervezetnek, további háromhoz pedig minisztériumi támogatással jutottak hozzá. Ezekből egyelőre kettőt állítottak napi szolgálatba.

Tavaly augusztusban a Népszava számolt be arról először, hogy speciális egységekkel, úgynevezett mentőkerékpárokkal is gyorsítaná a bajba jutottak ellátását az OMSZ. Akkor az is kiderült, hogy a kerékpárokkal mentőápolók, mentőtisztek érkezhetnek főként olyan helyekre, amelyeket nehezebb gépkocsival megközelíteni. Az OMSZ korábban többször is hangsúlyozta: a kerékpárosok feladata nem az, hogy helyettesítsék a mentőautókat. A cél, hogy azokban a helyzetekben, amikor forgalmi torlódások, vagy a gyalogos területek és az emberek tömege megnehezítheti a beteg elérését, akkor ők gyorsan odaérjenek és kezdjék meg az életmentő ellátást, illetve maradjanak a bajbajutott mellett mindaddig míg a mentőautó oda nem ér.

Az elektromos mentőkerékpár prototípusát először, tavaly cikkünk megjelenése után néhány héttel mutatták be a sajtónak. A prototípuson szinte minden megtalálható volt, ami egy mentőgépkocsi felszereléséhez tartozhat: így például az újraélesztéshez használható félautomata defibrillátor, motoros szívó, oxigén, légútbiztosításhoz használt eszközök, lélegeztető maszk, szülés levezetéséhez szükséges szett, kihűlés elleni melegítő takarók, gumikesztyű, szájmaszk, fertőtlenítőszerek. A csomag része egy olyan különleges fúró is, amelyet akkor használnak, ha a sérültnél nem találnak vénát, és ilyenkor a páciens sípcsontjába kell a tűt bevezetni. A Telex akkori beszámolója szerint a mentőstáska egy közel 20 kilós nagy zöld hátizsák. Ezt a biciklire erősítik, és csak akkor kell a mentőnek magán cipelnie, ha még gyalog kell felmenni egy lakásba, vagy megközelítenie a sérültet, beteget. A kerékpáron figyelmeztető hangjelzést kiadó kék villogó is van. A kerékpáros mentősök felszereléséhez tartozik egy nyáron viselhető rövidnadrág, a napszemüveg, a biciklis kesztyű és egy speciális bukósisak. Ezen ütésérzékelő van, így ha a kerékpáros mentőst baleset éri vagy elesik, akkor a sisak üzenetet küld a mentésirányító központba, hogy valami baj történt.