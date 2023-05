Bálint Orsolya;

2023-05-14 08:30:00

Heti abszurd: Építési terület

Profi volt a rendőri intézkedés a Karmelitánál könnygázzal lefújt, tömegből kiemelt, rabosított tinédzserek ellen – ezt állította a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint sajnálatos, hogy diákok „építési területre” törnek be és megszegik a jogszabályokat.

Még hozzátette, ez a szigor csupán töredéke volt a 2006-os rendőrterror alatt történteknek – felbukkant a mélyben még mindig felsejlő Gyurcsány-szál, mert ha mással nem is, ezzel még bármit lehet relativizálni,

Még hálásak is lehetnek, hogy mindkét szemüket meghagyták, bár a szüleik minderről biztos mást gondolnak. No de minek engedték őket oda, és miért nem tanították meg őket a jogkövető magatartásra, a közvagyon tiszteletére, és a kordonbontás mellőzésére? Nehogy aztán egyszer még politikai hatalomra kerüljenek, mint az egyszeri kormány, akiket odaengedtek és lám, volt-nincs jogtisztelet, közvagyon is már csak mutatóba, a kordon viszont újra előkerült, csak most épp ők „építkeznek” a túloldalán.

Javaslom, hogy az egész országot nyilvánítsák most már építési területté, ahol bárhol indoklás és a lakosság megkérdezése nélkül kinőhet a földből egy orosz atomerőmű, kínai akkugyár, avagy koreai gumigyár! Mint Rákay Philip 42 hektáros rácalmási birtokán, amit bizonyára azzal a céllal vásárolhatott tavaly, hogy ott épüljön az ország leggigantikusabb történelmifilm-gyára, mellette Árpád-házi élménypark, McMohács, Petőfiárium és egy kis falusi turulizmus.

Mekkora zsenik már, hogy gyorsan engedélyeztek Debrecenbe még egy akkugyárat, így az ezek ellen tüntetők tábora kétfelé oszlik, és hosszas egyeztetéseket igényel majd, ki mikor melyikhez vonuljon tiltakozni, míg végül feladják és inkább elköltöznek, ha lehet, a Nagy (Meleg) Építési Területen kívülre.

„Könnyebb lenne ma egy olyan Unióban élni, amelyben az intézmények nem a saját politikai érdekeiket képviselik, hanem a közösségét. Ahol az Európai Parlament nem fürdik korrupciós botrányokban és nem próbál megbélyegezni egyes tagállamokat azért, mert azok nem hajlandóak beállni az éppen aktuális ideológiai fősodorba. Ahol az Európai Unió Bírósága nem gyorsított eljárásban dönt minden idők legnehezebb és legösszetettebb kérdéséről, a kondicionalitásról. Ahol nem tartanak vissza forrásokat egy tagállamtól, amely a konstruktív szakmai párbeszédet előtérbe helyezve mintaintézményeket hoz létre és megtesz mindent, hogy polgárai megkapják a nekik jogosan járó uniós pénzeket. Könnyebb lenne, de ma nem egy ilyen Európai Unióban élünk” –

Kifejezetten szeretjük az ilyen posztokat, melyeknek minden sora igaz, csak épp arra, aki mondja. Már ami a kiemelten kezelt saját politikai érdekeket, a korrupciót és a többség számára vállalhatatlan ideológiai vadhajtások képviseletét illeti. Ami viszont a gyorsított eljárást illeti, már túl vagyunk az egy éves évfordulón, és a (meleg) kormánynál senki sem örült volna jobban annak, ha az unió villámsebesen pontot tesz a cécó végére és utalja a manit, ami valóban jogosan járna, ha nem útonálló haramiák követelnék rajtuk, obskúrus mintaintézményekkel hadonászva. Legszebb az egészben, hogy Varga a Charlie angyalait idéző fotója mögé még odabiggyesztette, hogy #girlpower mintha csak szakítás után búfelejtő koktélozásra indulna a csajokkal, #besties.

Végül még feloldanánk a rejtélyt, melyet a soraink közt olvasók tán rég megfejtettek, miután a Népszava megírta, a „meleg” szót „magyarra” cserélték az egyik tizedikes irodalomkönyvben, mert jobban passzolt az orbáni/egyházi retorikához hogy „Maradj, mert meg kell védeni / Kinek nincs is hova, / Legyen szegény, hajléktalan, / Zsidó, (meleg) magyar, roma”. Ugyan én még olyat nem hallottam, hogy egy irodalom-tankönyvíró vagy szerkesztő tetszőlegesen és önszántából belepiszkáljon egy számára nem tetsző, vagy nem elég kifejező versbe, mint az amatőr restaurátor, aki az eredeti freskóból „majom Jézust” pingált a spanyol kápolna falára.