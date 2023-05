Rónay Tamás;

Szerbia;Aleksandar Vucic;

2023-05-22 16:34:00

Vucic miatt mondják le az iskolai kirándulásokat

A szerb történelem legnagyobb tömeggyűlését tervezi péntekre Aleksandar Vucic.

A szerb elnök meg akarja mutatni, hogy sokkal több embert képes az utcára vinni, mint az ellenzék, amely pénteken Belgrádban több tízezres tüntetést tartott az erőszak ellen. Az ellenzéki pártok úgy vélik, az elmúlt heti tömeggyilkosságokhoz hozzájárult a kormányzat gyűlöletpolitikája.

Nem kérdés, hogy pénteken hatalmas tömeg lesz majd, mivel a kormányzatnak sokkal jobb lehetőségei vannak a mozgósításra, mint az ellenzéknek. A szerb elnök képes utcára vinni az egyelőre saját maga által irányított Szerb Haladó Párt (SNS) tagjait és támogatóit. Hírek szerint 2200 buszt béreltek ki erre az alkalomra. Ennek azonban kellemetlen mellékzöngéi vannak. A tanítási év végével sok oktatási intézmény erre a hétre szervezte iskolai kirándulásait. A közösségi oldalakon azonban mind több iskola Viber csoportjainak üzenetei keringenek, amelyeken az aggódó szülők azt írják, az egyes utazási ügynökségek elhalasztották, sőt lemondták a gyerekek kirándulásait, mert nem tudják megszervezni a szállítást azok a fuvarozó cégek, amelyekkel az iskolák szerződtek. A szülők azért lázadtak fel, mert – amint a Nova.rs rámutat – a fuvarozók kilenc hónappal ezelőtt elfogadták ezt a dátumot, és nem értik, miért nem felel meg hirtelen nekik a dátum. Sokak meggyőződése: a tömeges lemondások összefüggnek Vucic nagygyűlésével. Az iskolák vezetői ezt tagadják, állításuk szerint a várható rossz idő miatt lehet szó a lemondásokról, ami meglehetősen szokatlan magyarázatnak tűnik.

Egy szülő, akinek gyermeke a Donji Ribnikben található Kneginja Milica nevű általános iskolába jár, a Nova.rs ellenzéki portálnak elmondta, a lemondások oka több mint nyilvánvaló: a kirándulást a Vucic által bejelentett ellentüntetés miatt halasztják el. Sok tanár Vucic gyűlésére akar elmenni, így nem tudják elvinni a gyerekeket a tervezett kirándulásra. „A második ok pedig az, hogy valójában nincs is busz, mert Vucic mindent elvitt. Szégyen” – mondta ez a névtelenségbe burkolózó szülő. Hozzáteszi, a kirándulás időpontja jóval korábban ismert volt, s a szülők már az út két részletét ki is fizették. „Egyszerűen hülyét csinálnak belőlünk” – panaszkodik a szülő.

Beszámolók szerint „Szerbia történetének legnagobb megmozdulására” – ahogy ezt hirdetik – elképesztő összegeket folyósítanak a központi költségvetésből, mivel Vucic számára fontos erődemonstrációval ér fel. A buszok mellett a résztvevőknek élelmiszert is biztosítanak.

Mindenesetre a Nova.rs beszélt az említett általános iskolával, melynek igazgatója azt állítja, a kirándulást még nem mondták le ugyan, de az ügynökség „új időpontot javasolt” rá.