Varga Dóra;

kiskereskedelem;infláció;élelmiszerhiány;akció;hatósági ár;élelmiszerboltok;Publicus Intézet;árstop;

2023-06-19 06:00:00

Publicus: még a fideszes szavazók 43 százaléka szerint sem tudja csökkenteni az inflációt a boltok akcióra kényszerítése

A kötelező akciók nem tudják megállítani az élelmiszerek drágulását – így gondolja az emberek majdnem háromnegyede. A kereskedőket kicsit kevésbé hibáztatják már a magas árakért.

Nem tudja csökkenteni az inflációt a boltok akcióra kényszerítése: így gondolja az emberek 71 százaléka. A Fidesz-KDNP szavazói ugyan jobban bíznak a kormány ezen előírásában, de őket is megosztja a kérdés: 45 százalékuk szerint a kötelező akciók letörik a drágulást, 43 százalékuk szerint nem. Az ellenzéki és a bizonytalan szavazók még kritikusabbak: 91, illetve 79 százalékuk az előírástól nem vár változást az árakban – derül ki a Publicus Research lapunk számára május 29. és június 2. között készített, reprezentatív felméréséből.

A nagyobb élelmiszerláncoknak bő két hete kötelező akciós áron biztosítaniuk bizonyos termékeket a vásárlók számára: a kormány június 1-jétől 20 termékkategóriára írta elő, hogy abból minimum egyet hetente váltogatva legalább 10 százalékkal olcsóbban kell adni, mint az előző 30 napban. Erről az emberek 91 százaléka hallott is – érdekes módon az ellenzékiek jobban ki vannak hegyezve a témára, mint a kormánypártiak (előbbiek 96, utóbbiak 89 százaléka hallott róla).

E téren is az ellenzéki és a bizonytalan szavazók a kritikusabbak (81, illetve 67 százalékuk szerint nem fog segíteni), míg a kormányhívek inkább hisznek benne (59 százalékuk szerint segítséget jelent a kötelező akció).

Ez a vélekedés annyira nem meglepő, tekintve, hogy az élelmiszerláncok már a kötelező akciók előtti hetekben, hónapokban is nagyobb – 20-50 százalékos - árengedményeket adtak bizonyos termékeknél, és azóta is „többet adunk” jelszóval igyekeznek rátromfolni az előírt akciózás mértékére. Ugyanakkor – akár fricskaként is értékelhető módon - olyan termékeket is bevesznek a kötelezően leárazott termékek közé az üzletláncok, mint a sokak számára még akciósan is luxusnak számító nyírfacukor, kókuszzsír, avokádó, pisztráng vagy bio mandulatej, mogyoróital. A jogszabálynak ezek is megfelelnek, hiszen a 20 termékkör egyikéből kerülnek ki, de valószínűleg nem ez jelent majd gyógyírt az inflációra.

Azt ugyanis nem kötelező az egyes termékek mellé kiírni, hogy a kormánynak köszönhetik a vásárlók a kedvezményt; erről a boltoknak „csak” a bejáratnál elhelyezett táblán kell informálniuk a vásárlókat. Csakúgy, mint a hatósági árakról: az árstopokról hozott kormányzati előírásokat kormánykék színekben hirdető táblába szintén már a belépéskor beleütközik a vásárló. Nem úgy, mint az árstopos termékekbe. A Publicus május végi adatfelvételekor ugyanis minden harmadik vásárló – még a kormánypártiak is - rendszeresen találkozott áruhiánnyal a hatósági áras termékeknél, másik bő harmadukkal pedig előfordult ilyesmi. Az áruhiányt észlelők kétharmada cukrot nem talált, bő fele árstopos tejet, 42-42 százaléka lisztet és étolajat, negyedük csirkemellet, 16 százalékuk sertéscombot nem tudott venni emiatt. A válaszok alapján úgy tűnik: a boltok ellátottsága leginkább krumpliból, tojásból és csirkefarhátból jó, legalábbis ezeket 7, 9 és 11 százalékban említették csupán a hiánycikkes kategóriában a vásárlók.