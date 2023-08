MTI-Népszava;

2023-08-24 12:24:00

Ittas anya-lánya páros támadt a rendőrökre a ferihegyi repülőtéren

A két nőt őrizetbe vették, hétfőn pedig elrendelték a letartóztatásukat.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoz egy ukrán állampolgárságú anyával és lányával szemben, akik a budapesti repülőtéren bántalmazták a velük szemben intézkedő rendőröket – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az ukrán nő a családtagjaival érkezett Egyiptomból Budapestre pénteken az esti órákban, a fővárosból tovább akartak utazni. A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának érkezési oldalán szolgálatot teljesítő rendőrök azonban felfigyeltek az ittas állapotukból eredő hangoskodásukra.

A fiatalabb nő a telefonja korábbi eltűnése miatt panaszt kívánt tenni a melléjük lépő rendőröknél, de folyamatosan ordítozva kommunikált, illetve a rendőrök intézkedését egy mobiltelefonnal élő internetes adásban közvetítette úgy, hogy a telefont egy alkalommal „provokatív jelleggel” az egyik rendőr arcához tolta.

A rendőrök többször megkérték a nőt, hogy fejezze be, amit csinál, ő azonban nem tett eleget a felszólításnak, majd az egyik rendőr felé rúgott, és a másik rendőrt meg akarta ütni. Az egyenruhások kitértek a rúgás, illetve az ütés elől, ám az anya eközben az egyik rendőrt hátulról tenyérrel halántékon ütötte.

Ezt követően a két nő a várócsarnok felé távozott, ahol a fiatalabb nő továbbra is többször rátámadt a vele szemben intézkedő egyik rendőrre, és ehhez az anyja is csatlakozott. A nő az erősítésként megérkező másik két rendőr felé rúgott, egyiküket el is találta. Az ügyészség közlése szerint a rendőrök nem szenvedtek sérülést.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az őrizetbe vett, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatott nők letartóztatására tett indítványt, amit a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója hétfőn – mivel az eljárási cselekményeken való jelenlétük csak így biztosítható – el is rendelt – áll a közleményben.