nepszava.hu;

Orbán Viktor;

2023-08-31 22:27:00

Nem tudjuk meg, Orbán Viktor egyetért-e Gyopáros Alpárral abban, hogy Fegyir Sándor nem magyar ember

Minderről a DK-s Vadai Ágnes érdeklődött írásban, de Kövér László házelnök visszadobta, mert szerinte az efféle kérdés nem az Orbán-kormány feladat- és hatásköre.

A miniszterelnöknek nem kell válaszolnia a DK-s országgyűlési képviselő, Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, hogy osztja-e a Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa álláspontját, amelyben kétségbe vonta Ukrajna leendő budapesti nagykövetének, Fegyir Sándornak a magyarságát – írja a hvg.hu. A lap szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke visszautasította a kérdést.

A cikkből kiderült, hogy a házelnök nem magától döntött így, ugyanis segítségére sietett a Miniszterelnökség egyik meg nem nevezett államtitkára, aki azt kérte, hogy erre Orbán Viktornak ne kelljen válaszolnia, mondván: a kérdés nem érinti a kormány feladat- és hatáskörét. Kövér ezt az álláspontot azonnal magáévá tette, amihez a házszabály szerint joga van, s döntése ellen fellebbezés nincs.

Arról a Népszava is beszámolt, hogy még augusztus első felében Gyopáros egyébként mintha szándékosan tudatlannak mutatta volna magát, amikor egy Fegyir Sándort emlegető Facebook-bejegyzéshez kommentet fűzött ezzel a tartalommal: „Nagyon sajnálom, de nem tudom elolvasni a cirill betűket… Hogy hívják ezt az embert?” Majd később, amikor ugyanott Gyopáros Alpárnak később latin betűssé tették Fegyir nevét (hibásan Fedirnek írva). Erre pedig a következőképp reagált: „Köszönöm! Máshol mást olvastam. Ezek szerint nem magyar az ember.”

Mi is foglalkoztunk Fegyir Sándor kálváriájával, hogy az új nagykövet befogadó nyilatkozatát Novák Katalin államfő hosszú hónapokon keresztül nem írta alá, amelyet a Sándor-palota azzal magyarázott, hogy Kijev is hasonlóképp tett a magyar nagykövettel. Nemrég pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is ellenjegyezte Fegyir Sándor befogadó nyilatkozatát, amely akkor válik hivatalossá, ha Ukrajna új nagykövete átadja a megbízólevelét.