2023-09-01 17:32:00

Az autómegosztó cég kérte, hogy Gattyán György pártja ne csak az ő luxuskocsijaival tüntessen, Gattyán György pártja mégis csak az ő kocsijaival tüntetett

Méghozzá nem is filléres darabokkal.

A Megoldás Mozgalom a Share Now autóbérbeadó cég akarata ellenére használta fel a demonstrációi során a vállalat luxuskabrióit - közölte a cég egy Telexhez eljuttatott közleményben.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, egy elég szürreálisra sikeredett akciót tartott a Gattyán György fémjelezte Megoldás Mozgalom az oktatásban tapasztalható állapotok ellen. Az erről közzétett videófelvételek tanúsága szerint a demonstrálók „Tanár nélkül nincs jövő”- feliratú zászlót, valamint a Megoldás Mozgalom zászlóit lengették, közben a Bella ciao is felcsendült. Mindehhez ugyanakkor különféle luxuskabriókat vettek igénybe: a legtöbb autó Mini Cooper volt, de feltűnt a tüntetők között Porsche, Mercedes, Volvo és Volkswagen is. Arra csak a kabriókból kilengetett zászlókból lehetett rájönni, hogy itt tulajdonképp egy demonstrációról van szó.

Azonban a cég szerint csak a sajtóból értesültek arról, hogy egy politikai rendezvényen használták fel autóikat. Ráadásul kérésüket figyelmen kívül hagyva használta fel a kocsikat a Gattyán-féle mozgalom. „Miután a mozgalomtól érkezett előzetes és hivatalos kérést az autók politikai rendezvényen történő felhasználására a SHARE NOW határozottan elutasította, a járműveket a mozgalommal szimpatizáló egyéni felhasználók vették igénybe általuk létrehozott felhasználói profilokkal, így a részvételről nem volt tudomásunk” - fogalmaztak.