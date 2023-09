Rónay Tamás;

Bajorország;Markus Söder;

2023-09-05 10:00:00

Söder elszámíthatta magát

Nem bocsátja el náci pamfletje miatt gazdasági miniszterét a bajor keresztényszociális elnök, aki elbúcsúzhat kancellárjelölti álmaitól, ha pártja a botrány miatt gyengén szerepel a bajor választáson.

Egyelőre nem sikerült kikászálódnia a válságból a három párt, a szociáldemokraták, a környezetvédők és a liberális FDP alkotta német koalíciónak, egy újabb felmérés azt mutatja, hogy újabb mélypontra süllyedt Olaf Scholz koalíciójának támogatottsága. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormány kríziséből képesek lennének profitálni a keresztény uniópártok. A CDU/CSU támogatottságát a közvélemény-kutatók többsége 25-26 százalékon méri, akad olyan előrejelzés, amely szerint már mindössze három százalék választja el a listavezető CDU/CSU-t a második helyen álló szélsőjobboldali, oroszbarát és erősen euroszkeptikus Alternatíva Németországtól (AfD). Az ijesztő adatok kapcsán a kereszténydemokratáknál is egyre komolyabban vetődik fel a kérdés: valóban Friedrich Merz a legalkalmasabb-e a CDU irányítására.

Mintha kísértene a múlt. A 2021 szeptemberi választási kudarcban nem csak annak volt szerepe, hogy Armin Laschetet, a CDU akkori elnökét és kancellárjelöltjét azzal vádolták, nem elég empatikus az árvíz sújtotta áldozatokkal, annak is, hogy az akkori év tavaszán hatalmi harc dúlt Laschet és Markus Söder,a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke között arról, melyikük legyen a kancellárjelölt. Végül előbbi lett a befutó, elsősorban annak köszönhetően, hogy miközben a CSU csak egy tartományban van jelen, a CDU az összes többiben, vagyis Laschet komolyabb bázisra támaszkodhatott. Ennek az akkori adok-kapoknak azonban súlyos következményei lettek, s nem csak a CDU, hanem a CSU számára is. Miközben 2021 elején, tehát úgy fél évvel a Bundestag-választás előtt 47-48 százalékon mérték a CSU-t, az év októberében, röviddel a voksolás után már csak 32-n. A mélyponton ugyan hamar túljutott a bajor párt, de a felmérések többsége szerint az októberi választáson nem éri el a negyven százalékot. Ez afféle bűvös szám Markus Söder pártelnök számára, mert ha sikerülne felülmúlnia ezt a számot, várhatóan megint arra törekszik majd, hogy ő legyen az uniópártok közös kancellárjelöltje a 2025 őszén esedékes parlamenti választáson. Láthatóan nem támogatja Friedrich Merzet abban, hogy ő vezesse a következő szövetsági kormányt, s időnként még epés megjegyzéseket is tesz a CDU elnökének.

Södernek azonban épp a bajorországi kampány finisében kell megküzdenie egy válsággal, amelynek a politikai következményeit egyelőre nem lehet felmérni. Mivel az előző, 2018-as tartományi választáson a CSU nem szerzett abszolút többséget a bajor parlamentben, ezért koalícióra lépett a kis regionális párttal, a Szabadválasztók Bajorországi Szövetségével (Freie Wähler). Ezt a kis politikai erőt erőteljesen jobboldalinak tartják, de nem annyira, mint az AfD-t. A Freie Wähler vezetőjéről kiderült, hogy középiskolás korában egy holokauszttal viccelő pamfletet tett közzé, akkori osztálytársai pedig nácibarátnak tartották.

Bő egy hete Aiwanger testvére, Helmut azt állította, valójában ő a pamflet szerzője, ám feltételezések szerint csak testvérét akarta menteni. Mindenesetre a Hubert iskolatáskájában talált írás szerzője a zsidók kiirtásán gúnyolódott. Ráadásul Aiwanger egykori iskolatársai állítják, hogy a Freie Wähler vezetője az ausschwitz-i koncentrációs táborba tett iskolai kiránduláson Mein Kampfot olvasott, Hitler-köszöntéssel "üdvözölte" társait és zsidó vicceket mesélt.

Aiwanger erre azt mondta, "az mindenképpen igaz, hogy talán egyik-másik dolog így vagy úgy értelmezhető az ember fiatalkorában". Azzal védekezett, hogy az eset idején csak 15 éves volt, különben sem volt antiszemita az azóta eltelt időszakban, hanem "humanistának" nevezné magát.

Aiwanger kissé zavaros magyarázatokkal állt elő, mígnem bocsánatot kért. Söder megfeddte ugyan, majd 25, az üggyel való kérdés megválaszolására kötelezte. Bár a bajor kormányfő nem volt maradéktalanul elégedett a válaszokkal, s nem is lehetett, mert Aiwanger folyvást vele szembeni lejárató kampányról beszélt és nem nagy meggyőződéssel határolódott el a múltbéli vétkektől, de Söder hétvégén bejelentette: nem váltja le a politikust a kormányfőhelyettesi tisztségből, illetve a gazdasági miniszteri tárca éléről.

A botrány a lehető legrosszabbkor jött Söder számára, hiszen az országos politikára is hatással lehet, hiszen elképzelhető, hogy emiatt nem éri el az említett, bűvös, 40 százalékos határt a választáson.

De ki is Hubert Aiwanger, és milyen politikát képvisel a pártja? Bajorországon kívül a politikus elsősorban egy júniusi, a bajorországi Erdingben tartott beszédével vált ismertté. Negyedórás előadása során azt kiabálta: "Elérkezett az a pont, amikor végre az ország nagy, csendes többségének vissza kell vennie a demokráciát". Beszédét trágár megjegyzésekkel tarkította.

Ez a beszéde is jelzi, hogy egyre közelebb kerül a szélsőjobbhoz és azokhoz, akik minden rosszért az „elitet” bírálják. E beszéd kapcsán sokan emlékezhettek az AfD-szimpatizánsainak egy három évvel ezelőtti akciójára: megrohamozták a berlini Bundestag lépcsőjét és azt kiabálták, visszaveszik a demokráciát. Aiwanger emellett felszólal – ahogy fogalmazott - a "zöld gender-gaga" ellen, emellett a munkanélküliek és az "abnormálisak" ellen szónokol. A szövetségi kormány intézkedéseit, köztük az általa sokat bírált fűtési törvényt, amely a Zöldek szívügye, a dél-afrikai apartheidhez hasonlította.

Aiwangert, mint az osztrák Die Presse írta, populistának tartják. Bajorországban született 1971-ben, egy farmon nőtt fel, mezőgazdasági tanulmányokat folytatott. 2002-ben csatlakozott a Freie Wähler párthoz. Ezt az elégedetlen konzervatívok kis politikai erejének tartják, amelyben egyébként Konrad Adenauer legendás kancellár unokája is helyet kapott. A párt sokáig nem tanúsított érdeklődést az országos politika iránt. Aiwangert 2006-ban egy gyújtó hangú beszéde után választották meg pártelnöknek, pedig addig esélytelennek látszott a tisztségre. Két évvel később bekerült a bajor parlamentbe. "Véleményem szerint az ember radikális" - mondta Markus Söder Aiwangerről, amikor még nem volt a koalíciós partnere.

Aiwanger egy ízben azt mondta, a CSU politikáját "korrigálja" jobboldali irányba. Pártja több szélturbinát akar, és ő maga hidrogénüzemű BMW-vel jár. Tehát a tradicionális konzervatívokkal szemben a politikai erő környezettudatos politikát képvisel. Hogy nem könnyű kategorizálni a „szabadválasztókat”, az is jelzi, képviselői az Európai Parlamentben a liberális Renew Europe frakcióhoz tartoznak.

Söder 2018-ban vonta be Aiwanger pártját a bajor kormányba. Elképzelhető, hogy ezzel végzetes hibát követett el.