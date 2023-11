MTI-Népszava;

2023-11-16 18:03:00

Könyvet mutattak be az Egyesült Államokban Orbán Viktorról, aki nem négyévente, hanem minden nap nyerni akar

Úgy tűnik, Donald Trumpnak már szóltak, hogy Orbán Viktor nem Törökországot vezeti. Már csak az várat magára, hogy megtudja, Magyarország hol van.

A magyar kormányzati politikáról és annak amerikai konzervatívok számára is példaként szolgáló elemeiről beszéltek a résztvevők helyi idő szerint szerdán New Yorkban a helyi Fiatal Republikánusok Klubja és a Polgári Magyarországért Alapítvány közös eseményén, ahol bemutatták az Orbán Viktorról szóló könyv angol kiadását – írja az MTI.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke köszöntőjében kifejtette, az a tény, hogy az esemény telt ház mellett zajlott, részben szólt annak, hogy Orbán Viktor mára az egész világon ismert politikus, valamint annak is bizonyítéka, hogy a magyar konzervatív kormányzati politika, amely a polgári-keresztény értékeken nyugszik, lehet sikeres, és megmutatta, hogy értékalapú politikával is lehet választást nyerni. Megállapította, hogy a szabadságért minden nap meg kell harcolni, az Orbán-kormány pedig ezt a gyakorlatban is megteszi, ahogy a Fidesz alapításától fogva képviselte ezt az elvet.

Orbán Viktort – fűzhetjük hozzá – szeretik dicsérni republikánus körökben amiért nyíltan kiáll a republikánus exelnök, Donald Trump exelnök mellett. Emiatt maga Donald Trump is méltatta a magyar kormányfőt, kár, hogy elsőre nem találta el, valójában melyik ország élén áll.

Az amerikai republikánusok a Fox News egykori műsorvezetője, Tucker Carlsonnak adott interjúi miatt kapták fel Orbán Viktort. Szivárgó hírek szerint egyébként ezek a budapesti beszélgetések az állásába kerülhettek Tucker Carlsonnak.

Gavin Wax, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának elnöke a bemutatón tartott felszólalásában köszönetet mondott Magyarországnak a kiállásért Izrael mellett, és azért, hogy az ENSZ Közgyűlésében azon kevés állam között volt, amely nem szavazta meg az izraeli tűzszünetet sürgető állásfoglalást. A fiatal amerikai politikus az MTI-nek adott interjúban kifejtette, hogy amit az amerikai konzervatívok a magyar miniszterelnöktől és kormányától inspirációként meríthetnek, az az, hogy rendelkezik a jövőre vonatkozó elképzeléssel nem csak Magyarország, de Európa számára is, és annak megvalósítása érdekében cselekszik is a családpolitika, a bevándorláspolitika, a szuverenitás védelmére vonatkozó politikán keresztül.

Hidvéghi Áron magyarul Az orbáni észjárás - nem négyévente, naponta címmel idén megjelent kötete angol kiadásban Viktor Orbán is Winning. Not Just Every Four Years, But Every Day címmel jelent meg.

A könyvet Tallai Gábor, az alapítvány főtanácsadója mutatta be, aki a magyar történelem megismerésére is buzdított, és azt mondta, hogy a történelem részben magyarázatot ad a magyar politika és Orbán Viktor politikájának tartalmára. Rámutatott, ha Magyarország független és szabad ország marad, akkor tud sikeres lenni, és védelmezni a zsidó-keresztény hagyományt. A magyar miniszterelnökkel kapcsolatban kiemelte a problémafelismerő képességét, amelyet még a politikai ellenfelek is elismernek.

Az esemény keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen Gál Kinga, az Európai Parlament képviselője, a Fidesz alelnöke és Nathan Berger, a republikánus klub alelnöke vett részt. Az EP-képviselő rámutatott, hogy 2024 mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok számára sorsdöntő év lesz, meghatározó választásokkal, azaz az Európai Parlament új tagjainak megválasztásával, az Egyesült Államokban pedig elnökválasztással. Az amerikai hallgatóság előtt a magyar politikus kifejtette, hogy mind Európában, mint a tengerentúlon hasonló feladat előtt állnak a konzervatívok, Európában erőiket összefogva próbálják megváltoztatni a politika menetét, ahogy az Egyesült Államokat tekintve is változást mondott szükségesnek.

A könyvbemutató zárszavában Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete kihívásokkal teli időknek nevezte a jelenlegit. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország a hagyományos konzervatív értékek képviselőinek „egyik utolsó mohikánja”, és az amerikai közönség előtt büszkeségének adott hangot, hogy Magyarországot és polgárait képviselheti a tengerentúlon.

A politikai témájú eseményt a magyar zenei kultúra néhány darabjának bemutatásával Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész előadása egészítette ki.