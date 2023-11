Tölgyesi Gábor;

gyász;zene;

2023-11-22 16:48:00

Meghalt Sara Tavares

A portugál énekesnő 45 éves volt.

Negyvenöt éves korában Lisszabonban elhunyt Sara Tavares portugál énekesnő, gitáros, ütőhangszeres, dalszerző. Halálát agydaganat okozta. 1978-ban született Lisszabonban, szülei első generációs bevándorlók voltak az egykori portugál gyarmatról, a Zöld-foki-szigetekről, akik magára hagyták, egy idős portugál asszony pártfogására bízva. Zenei tehetsége korán megmutatkozott: 1994-ben, tizenhat évesen megnyerte a Chuva de Estrelas zenei tehetségkutatót, és még abban az évben a nyolcadik helyen végzett a dublini Eurovíziós Dalfesztiválon. Két évvel később, 1996-ban a Sara Tavares & Shout! című gospelalbummal debütált.

Családi és kulturális gyökerei után a zenén keresztül kutatott veterán afrikai muzsikusok segítségével Lisszabonban, továbbá a Zöld-foki-szigeteken, ahová minden évben elutazott. Harmadik stúdióalbuma, a 2005-ös Balancê a világzenei szcéna korlátait átlépve platinalemez lett, az Egyesült Államokban is megjelent. Ezen az albumán Sara Tavares elsősorban a pop és a soul hangzást vegyítette – ami akkoriban Portugáliában újdonságként hatott –, de zenéjében visszaköszön az afro-beat és az angolai semba is, valamint a Cesaria Evora által népszerűsített zöld-foki-szigeteki stílus, a coladeira ötvözése a reggae-vel. Az érzelmek – a szomorúság és az öröm – egyensúlyának szentelt album a Portugáliában élő afrikai diaszpóra – sokak által lenézett – szlengjét, az utca kultúráját emelte fel magas művészi szintre. A dalok portugál szövegébe Tavares az angolai törzsi nyelvek, valamint a zöld-foki-szigeteki (a portugál mellett angol és francia szavakat is tartalmazó) crioulo szavait is beleszőtte. „A világ minden tájáról érkező rabszolgáknak kommunikálniuk kellett, és nem ugyanazokat a nyelveket beszélték. Mi egy kevert fajú kultúra vagyunk” – nyilatkozta erről Tavares, akik úgy gondolta, az „összetört otthonokból” érkező diaszpórának éppolyan önálló zenei identitásra van szüksége, mint amilyet az afrikai gyökerű brazilok megteremtettek maguknak.

Sara Tavares negyedik és ötödik stúdióalbumán – Xinti (2009), Fitxadu (2017) – még inkább elmélyítette kapcsolatát a zöld-foki szigeteki zenével, a portugál és a lusofon muzsika számos neves előadójával is együttműködött. 2012-ben az Afrika Fesztivál nagydíját kapta meg, Fitxadu című albumát 2018-ban Latin Grammyre is jelölték. Fellépései, lemezei számát korlátozta, hogy 2009-ben agydaganattal diagnosztizálták. Öt év hallgatás után tavaly új dalokat adott ki, a legutóbbi Kurtidu címmel múlt év szeptemberében jelent meg a Sony Music gondozásában. Szomorú tudni, hogy ez volt az utolsó dala.