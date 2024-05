Föld alá vitt HÉV, élhető lakótelepek, protekcionista közbeszerzés, háttéralkuk, hazugságok és plakátrongálás Budapest déli peremén

Szalai Anna;

Csepel;

2024-05-28 05:50:00

A választókerületeket bemutató sorozatunk 12. része.

Budapest különleges szeglete Csepel. A Weiss Manfred alapította vasmű árnyékában felnövő, majd a szocialista iparosítás egyik fellegváraként működő kerület a sors furcsa fintoraként lassan másfél évtizede fideszes territóriumként működik. Az egykoron pezsgő életű munkásvilágból leszakadó peremvidékké süllyedt, ahol a meglévő szerény erőforrásokat és a megmaradt vagyont két marokkal rakja zsákba a kormánypárt helyi kiskirálya, Németh Szilárd, de az ellenzéki jelölt szerint a jelenlegi polgármester, – a Fideszből menet közben menesztett pártkatona –, az újrázni akaró Borbély Lénárd háza táján is lenne mit söpörni.

Budapest XXI. kerületében az egyik legnépesebb polgármester-jelölti csapat mérkőzik meg egymással június 9-én. Összesen hatan indulnak a polgármesterségért. A Nép Pártján nevű új formáció nevében induló Kerékgyártó Nóra magát „szakmai” jelöltként mutatja be. A négy gyerekes Győrfi Krisztina, akinek a fejében saját bevallása szerint „cikáznak a jobbnál jobb tervek, ötletek”, a Független Kerekasztal alapítójaként száll ringbe, és a többi között átlátható működést, szakértői hozzáállást ígér, levinné a föld alá a HÉV-et, sőt, kármentesítené és újratervezné a Csepel Művek területét. „A pocsolyának, a kátyúnak, a közlekedési dugónak, a szinte járhatatlan utaknak a település lakóit érintő szükséges szolgáltatásoknak, a közterületeket elborító szemétnek nincs se felekezete, sem pártidentitása” – vallja Kál Károly, aki szerint egy település polgármestere nem vallási vezető, nem is egy párt katonája. 1985-ben egyszer már megválasztották körzeti tanácstagnak és már akkor azt mondta, hogy szolgáltató önkormányzatot szeretne. Most a Szolidaritás támogatásával indul.

Az ellenzék Dukán András Ferenc helyi momentumos politikust indítja, aki a DK, az MSZP és a Párbeszéd támogatását is élvezi.

Dukán legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a róla terjesztett hazugságok miatt 10 millió forint bírságot kell fizetnie a Csepeli Hírmondót kiadó Csepeli Városkép Kft.-nek., amely a csepeli önkormányzat cége. Dukán szerint a választások tétje az, hogy „a közpénzen marakodó fideszes vezetést” végre le tudják-e váltani. Van víziója a kerületről és állítása szerint ellenzékből is el tudtak érni sikereket, de a gerincút megépítéséhez, a Corvin csomópont kétszintessé tételéhez, az egészségügyi várólisták rövidítéséhez új vezetésre van szükség. Az átláthatóság mellett fontosnak tartja az egészségügy és a közlekedés rendbetételét, a közösségi költségvetés bevezetését. Az összellenzéki jelölt szerint mindegy, hogy Borbély vagy Németh Szilárd volt hatalmon Csepelen az elmúlt 14 évben, mindenképp fideszes tempóban vezették a kerületet, tették ezt akár Fidesz-tagként vagy a Fideszen kívül.

A kerület jelenlegi polgármesterének, Borbély Lénárdnak öt kihívót kellene legyűrnie a folytatáshoz, miközben tavaly kihátrált mögüle a Fidesz, így most a nagy hirtelenséggel gründolt Borbély Lénárd Csapata nevű civil szervezet jelöltjeként indul. Borbélyt tavaly Németh Szilárd rezsibiztos záratta ki a Fideszből, majd alkalmatlansággal és a közpénzek elherdálásával vádolta. A belviszály odáig fajult, hogy most mindkét oldal egymást vádolja az ellenzékkel való összejátszással.

A csepeli erős emberek közötti konfliktus, a Fidesztől szokatlanul, évek óta nagy nyilvánosság előtt zajlik.

Németh, Borbély és Ábel Attila alpolgármester egykoron ugyanannak a baráti társaságnak a tagjai voltak. 2010-ben előbbi kettő országgyűlési képviselő lett, Némethet polgármesterré is megválasztották abban az évben. Az országos és az önkormányzati tisztségek összeférhetetlenné válása után úgy állapodtak meg, hogy Borbély lesz a polgármester, de a „főnök” Németh marad. A helyi pártelnöki poszt pedig Ábelé lett. Az első ciklusban hellyel-közzel tartották is magukat ehhez a felosztáshoz, de a felszín alatt már forrtak az indulatok, 2019-es győzelme után pedig Borbély saját útra lépett. Ábel Attila szerint a Fidesz alelnökének vagyoni követelései voltak, mivel úgy gondolta, hogy ha már nem polgármester, akkor az önkormányzat vagyonát szerzi meg. A konfliktusok közül kiemelkedett a birkózóakadémia, a sportpálya és a Jedlik Ányos Gimnázium felújításának ügye.

A háború végét az idei önkormányzati választás hozhatja el. Némethet Szabó Szabolcs ellenzékiként háromszor is megverte az országgyűlési választáson. Németh még a pártnál is népszerűtlenebb a kerületben, ahol ezerrel kevesebb szavazatot kapott 2022-ben, mint a Fidesz. Borbély Lénárd viszont 2014-ben és 2019-ben is magabiztosan hozta a polgármester-választást, miközben Budapest nagy részén elvéreztek a Fidesz jelöltjei. Így elég meglepő volt, hogy a pártvezetés hagyta odáig fajulni a vitát, hogy most új jelölt után kellett nézniük, akit végül Dudás Zoltánban találtak meg.

Németh Szilárd párton belüli erejét jelzi, hogy Orbán Viktor és Varga Mihály támogatását is megszerezte a saját emberének. Dudás színes-szagos programfüzete negyven ígéretet rejt olyan slágertémákkal, mint a közbiztonság erősítése, új traffipaxok telepítése, a csepeli HÉV fejlesztése, lakótelepek élhetőbbé tétele, köztisztaság növelése. Újrahasznosította Németh Szilárd tervét is a csepeli szigetcsúcs közparkjáról, amit a választókerületi elnök 2022-ben az országgyűlési választások előtt jelentett be, mondván, „megvan rá a lóvé is, ez egy harmincas lesz alsó hangon". Úgy tűnik, mégse volt rá meg a pénz, mert semmi se történt. Borbély 2019-ben a szavazatok 52,5 százalékát szerezte meg, míg az összellenzéki jelölt 43,23 százalékot ért el.

Közrend, közbiztonság, köztisztaság

Soroksáron – ha lehet – még csendesebben zajlik a kampány. A jelenlegi polgármesternek, az ismét függetlenként induló Bese Ferencnek három kihívója akadt. A Mi Hazánk és egy független jelölt mellett az ellenzék Ritter Ottó nyugállományú határőr ezredest, helyi önkormányzati képviselőt indította. Ritter negyven oldalas programot rakott össze, amelyben nagy részletességgel fejti ki, milyennek képzeli el a Holnap Soroksárját. Ebben a közbizalom, polgárbarát önkormányzat kialakítása mellett a közrend, a közbiztonság és a köztisztaság javítását, bérlakás program indítását, a parkolási gondok orvoslását és szociális gondoskodást ígér. Fontosnak tartja továbbá az átlátható gazdálkodást bevezetését a mostani protekcionista közbeszerzési gyakorlat helyett, ezenfelül bevezetné a közösségi költségvetést. Azt is ígéri, hogy megújítják a Kis-Duna part és a Molnár-sziget zöldfelületeit, elősegítik a kulturális és közösségi események megrendezését.

Bese Ferenc még februárban bejelentette indulását, hogy folytathassa az elmúlt évek munkáját. Nem sokkal később a helyi Fidesz tárgyalásokat kezdeményezett vele az önkormányzati választásokon való együttműködésről. Az egy hónappal később közzétett helyi kormányközeli jelöltek között azonban nem szerepelt. Besének mindenesetre egy, a budapesti városvezetéssel kötött háttéralkuval sikerült blokkolnia azt a településszerkezeti terv (TSZT) módosítást, amely megakadályozhatta volna, hogy a kormánynak olyannyira fontos kínai vegyianyag-elosztóközpont megépüljön Soroksáron. Bese szerint a korlátozó módosítás ártott volna a kerületnek, mivel ez az utolsó gazdaságfejlesztési területük, az ott megtelepülő cégektől származó adóbevételekre pedig szükségük lenne. Karácsony Gergelyék a bulihajókat megrendszabályozó előterjesztés támogatásáért cserébe elfogadták Bese javaslatát, miszerint a korlátozás csak akkor lép életbe, ha bizonyítottan vegyianyag-elosztó, vagy akkumulátorgyár épül a területen.

Hiányzó Fidesz-logó

Sokkal kisebb hullámveréssel zajlik a választási kampány a szomszédvár XX. kerületben, bár plakátrongálás miatt feljelentést tett az ellenzéki polgármesterjelölt, Fekete Katalin. A kerületet 1998 óta Szabados Ákos polgármester irányítja, aki sokévi MSZP-tagság után független lett. Így indult 2019-ben, bár a Fidesz támogatásával. Ezzel együtt alig néhány százalékkal sikerült az összellenzéki Balog Róbert fölé kerekednie. Sokáig kérdéses volt, hogy idén elindul-e, de végül az újrázás mellett döntött, a Fidesznek pedig nincs jelöltje. Ezzel együtt is sokkal népesebb a mezőny, mint öt éve, összesen öten szálltak harcba a polgármesterségért.

A Jobbik, a Mi Hazánk és a Szolidaritás jelöltjei mellett indul a Demokratikus Koalíció helyi önkormányzati képviselője, Fekete Katalin, aki bírja a többi ellenzéki párt támogatását is. A Momentum és az LMP visszaléptette korábban bejelentett polgármesterjelöltjét. Fekete kiemelt céljának tartja, hogy az önkormányzat többé ne „sóhivatalként” működjön, legyen beleszólásuk a helyieknek. Ezenfelül közintézmények akadálymentesítését, állatvédelmi programot, energiatakarékossági támogatást, bérlakásépítési programot, új nyilvános illemhelyeket és az üres üzlethelyiségek hasznosítását ígéri. Szabados Ákos egyszerűen folytatná, kérdés, hogy ebben most meg tudja-e akadályozni az ellenzéki jelölt.