2024-06-19 19:34:00

74. perc: most, hogy már 2-0-ra vezetnek a németek, nem igazán sietős nekik, többnyire hátul járatják a labdát. Ugyanakkor másodpercek alatt ritmust tudnak váltani, így Gulácsinak rövid idő alatt két bravúrt is be kellett mutatnia. Jönnek közben a magyar cserék, Bolla és Kerkez hagyta el a pályát.