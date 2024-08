- Zsugorodik a magyar külkereskedelem

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint csak júniusban a külkereskedelem többlete 1,1 milliárd euró volt, így az idei első félévben összesen 7,7 milliárd eurónyi pozitívum keletkezett a mérlegben. A kivitel 3006 milliárd forinttal volt magasabb, mint az import. A masszív többlet azonban nem a bővülő exportnak köszönhető, hanem annak, hogy a kivitel kisebb mértékben esett vissza, mint a behozatal.

Az első félévben a KSH adatai szerint – euróban számolva – az import 10,8 százalékkal volt kisebb, mint egy évvel ezelőtt, a kivitel ezzel szemben „csak” 5,8 százalékkal zsugorodott. Egy évvel ezelőtt, 2023 első hat hónapjában az import 1,7 százalékkal nőtt, míg a kivitel akkor még 11,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Már akkor sejteni lehetett, hogy az import visszaesése előbb utóbb megjelenik a kivitelben is, s ez be is következett. Apró reménysugár, hogy júniusban az előző hónaphoz képest az export már 1,9 százalékkal nőni tudott, de az import is 1,3 százalékos emelkedést mutatott.