- „Elfogadhatatlan politikai gaztett” - Már 90 millió forint gyűlt össze Iványi Gáboréknak

2024-08-05 19:19:00

„Hogyha én ezt valaha a rendszerváltás körül gondoltam volna, hogy valaha azokkal, akikkel ezt közösen vittük hajdan véghez, azokkal szemben leszek kénytelen alapvető emberi jogaimért harcolni, akkor azt egyszerűen nem hittem volna el”- jelentette ki az RTL híradójának nyilatkozva a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője.

Iványi Gábor szerint elfogadhatatlan politikai gaztett, ami történik velük. „Ez körülbelül olyan, mintha valakinek leamputálják a lábát, és akkor utána azt mondják, hogy nyugodtan elindulhat a 100 méteres futáson, és van olyan, aki műlábbal aztán el is indul. Mi körülbelül ebben a helyzetben vagyunk” - fűzte hozzá.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) inkasszálni kezdte a lelkész vezette szervezetek bankszámláit, és jelentős köztartozásokat is terhelt rájuk. Megsegítésükre most gyűjtés indult, amely jelenleg 90 millió forintnál jár. Iványi Gábor egyelőre nem tudja, hogy ennyi pénzből mely intézmények működtethetők. A pénzadományokat a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány számlaszámára várják, de a felajánlott összeget személyesen a józsefvárosi Dankó utcában is át lehet adni.

Nem csak az adóhivatal, hanem a kormányhivatal is hadjáratot indított ellenük. Szombaton jelentették be, hogy úgymond „az ellátottak érdekében” ellenőrzést tartanak a MET intézményeiben. Azzal érvelnek, hogy a szervezet a pénzhiányra hivatkozva veszélyezteti a gondozottak és a gyermekek érdekeit, az ellátási kötelezettséget a józsefvárosi, illetve a fővárosi önkormányzatnak kell megoldania.

Budapest segítségként már tavaly átvett tőlük 67 szociális munkást. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt mondta, amennyiben ez nem elegendő, vagy azt látják, hogy további intézkedésekre van szükség, akkor készek rá, hogy fenntartóként belépjenek, vagyis ne csak a teljes költséget, de a teljes ellátást biztosítsák. Hozzátette, a budapesti intézmények közül csak az óvodát kellene a kerületi önkormányzatnak működtetnie, a többit a fővárosnak.

A legnagyobb probléma a MET vidéki iskoláival van, mert ezeket az önkormányzatok nem, csak az állam vehetné át. Szeged például úgy próbál segíteni, hogy jövőre is átvállalja az iskolába járó gyerekek étkezési költségeit. A MET régióvezetője szerint az iskola működéséhez arra is szükség lenne, hogy a város az iskola alapítványát is támogassa. Abban bízik, hogy erről, ahogy korábban, most is sikerül megállapodniuk.