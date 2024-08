Á. B.;

vitorlás;párizsi olimpia 2024;

2024-08-05 19:55:00

A vitorlázó Vadnai Jonatán az éremfutamban folytathatja a párizsi olimpiát az ILCA 7-es hajóosztály viadalán, a világbajnok Érdi Mária pedig befejezte a versenyzést és a 14. helyen végzett - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A hétfői napon a kedvezőtlen időjárás miatt a férfiak számára nem tudtak futamot rendezni Marseille-ben, így Vadnai a korábbi helyezése alapján, összesítésben hatodikként került a keddi éremfutamba.

„Előzetesen bíztam benne, hogy eljutok idáig és ott lehetek az éremfutamban életem első olimpiáján. Már mondtam korábban is, hogy nekem tetszik az a felhajtás, ami körbeveszi itt az indulókat, nem teherként élem meg, hanem inkább feldob és motivál. Tízen megyünk holnap, ezen belül szoros a pontverseny a harmadik és a nyolcadik helyezett között. Megpróbálok a bronzéremért csatázni, veszíteni valóm nincs! Kedden is gyenge szél várható, meglátjuk, kinek hoz majd szerencsét” - nyilatkozta a magyar szövetség közleményében az Eb-ezüstérmes Vadnai Jonatán, aki egészen bizonyosan minden idők legjobb magyar eredményét éri el a korábban Lasernek nevezett egyszemélyes hajóosztályban.

Az ILCA 6-ban (korábban Laser) szereplő, világ- és Európa-bajnok, deréksérüléssel versenyző Érdi ugyanakkor az egyetlen hétfői futamot megnyerte, feljött a 14. helyre, de mivel újabb versenyt már nem tartottak, így maradt ebben a pozícióban, és nem jutott tovább.

„Örülök a futamgyőzelmeknek, de sajnos ez most mellékes dolog. Életem talán legnehezebb hetein vagyok túl. Rengeteg energiát fektettem Tokió óta ebbe az olimpiai ciklusba, mindenre felkészültünk, mindent begyakoroltunk, minden tökéletesnek tűnt, ezek után kicsit igazságtalan dolog, hogy a derékfájdalmak miatt az elmúlt egy hónapban edzeni sem nagyon tudtam. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy ezt is le tudom küzdeni, mint olyan sok nehézséget már pályafutásom alatt, de nem így történt. A nagyszeles futamokban ez óriási hátrány volt, ráadásul az önbizalmam is elment. Csalódott vagyok természetesen, de egyben motivált is! Ma és tegnap is láthatta mindenki, és magamnak is bizonyítottam, hogy ebben a mezőnyben én vagyok az egyik legjobb. Összeszedem magam, rendbe hozom a sérülést, és újra megpróbálom Los Angelesben!” - nyilatkozta Érdi Mária.

Érdekesség, hogy a női verseny arany- és ezüstérme már az éremfutam előtt eldőlt, hiszen az éllovas holland Marit Bouwmeester több mint húsz helyezési ponttal vezet a második helyen álló, címvédő dán Anne-Marie Rindom előtt, akinek 20 helyezési pont az előnye a harmadik helyen álló norvég Line Flem Hösttel szemben, ezeket a különbségeket pedig már nem lehet ledolgozni.