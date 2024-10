- Orbán Viktor már tervezi a Brüsszel elleni buszos huszárrohamot

Európai Unió;Orbán Viktor;migráció;menekültügy;

2024-10-22 19:03:00 CEST

Az Európai Uniót (EU) szétfeszítő legnagyobb probléma a migráció, ezért változtatni kell, a migrációs paktumot ki kell hajítani, és teljesen új megoldásokat kell választani - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a szlovákiai Révkomáromban a magyar-szlovák-szerb csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A kormányfő hangsúlyozta: a migráció önmagában is nehéz probléma, de egy rossz európai uniós vezetéssel tetézve lerombolja az uniós együttműködést. Szlovákia miniszterelnöke és én az unión belül készen állunk arra, hogy az új szabályok megalkotásában részt vegyünk, az biztos, hogy a mostani szabályokat el kell felejteni és újakat kell alkotni - jelentette ki, megjegyezve, lázadás közeli állapot van az Európai Unióban. A lengyel miniszterelnök már föl is lázadt, bejelentette, felfüggeszti az európai migrációs szabályok alkalmazását, de fellázadt a német kancellár is, aki jelezte, felfüggeszti azokat a szabályokat, amelyeket neki be kellene tartani a schengeni térség működése érdekében.

Orbán Viktor szavai szerint egyre többen fognak fellázadni, és ez szétveri nemcsak a migrációs paktumot, - az megérdemli, hogy minél hamarabb eltemessük -, hanem szét fogja verni az európai együttműködést is. Ma egy olyan ügyről beszélnek, amely nem csak azért fontos, mert egy-egy országnak bajt okoz, hanem azért is, mert az EU rossz vezetése nem tudja kezelni a problémát, és ez olyan állapotot idéz elő, hogy a tagállamok felmondják a migrációs paktum alkalmazását - hangoztatta. Ez nem rendezett formában fog történni, a szabályok hatályon kívül helyezésével és újak alkotásával, hanem amit most tapasztalunk, hogy az országok felmondják a schengeni szabályok alkalmazását. Schengen így hal meg ebben a pillanatban és nem lehet ellene tenni semmit, széthullik az egész - fogalmazott.

A kormányfő az unió bíróságának a bevándorlással összefüggésben Magyarországot pénzbírsággal sújtó ítéletéről azt mondta, folyamatosan kérik a brüsszelieket arra, hogy ezt a döntést függesszék föl, gondolják újra, egyezzenek meg, de erre kevés esélyt látnak. Az ugyanakkor, hogy lázadás közeli állapot van az Európai Unióban, egy új fejlemény - tette hozzá.

A kormányfő arra az újságírói kérdésre, mikor indulhatnak el az első migránscsoportok Magyarországról Brüsszel irányába, úgy reagált, köztudott, a magyarok bíznak a huszárrohamokban, lesz buszos huszárroham, és el fogjuk vinni azokat a migránsokat jogszerűen, akiket a nyakunkba akarnak sózni a brüsszeliek Brüsszelben, de erről nem itt kell beszélnünk.

Azt hangoztatta, hogy az EU-n belül sem őt, sem Robert Ficót nem terheli felelősség ezért, mert „mi voltunk azok, akik előre megmondtuk, hogy ha nem követitek a mi példánkat, ha nem harcoltok az illegális migráció ellen, akkor bajba fogtok kerülni (...) Ránk nem hallgattak, most a tények előtt kell kapitulálnia a nyugatiaknak” - fogalmazott, kitérve arra, hogy szerinte a nyugati vezetők pánikban vannak az illegális migráció miatt.