- Elena Poniatowska: A szürrealista forgatag (Részlet a Leonora című regényből)

Leonora meglepi szeretőjét kulináris képzettségével. Saját kútfőből készített ételeket süt, és teljes magabiztossággal mozog a konyhában. A vendégek is megízlelik fekete szemét és loboncát, fehér karját és vékony combját. Megjelenésében egyfajta ártatlanság és eredetiség rejtőzik, ami kivételessé teszi.

– Kizárt dolog, hogy ennyire naiv legyen, az ő esetében ez az ártatlanság valamiféle perverzió lehet! – mondja Pierre Mabille, a szürrealista orvos, az ősi civilizációk nagy rajongója.

– Ő egy igazi femme enfant – lelkesedik Breton.

Leonora játszik. Bárminemű szándékos provokáció nélkül is vágykeltő a viselkedése, miközben túlságosan intelligens ahhoz, hogy ne venné észre magát. Független és kihívó, ezt az iskolákból való eltanácsolások is alátámasztják – a szürrealisták menten elalélnak tőle. Breton, a szürrealizmus atyja, elbűvölőnek találja.

– A szépséged és a tehetséged teljesen megbabonáz minket. A femme enfant tökéletes példája vagy!

– Én nem vagyok femme enfant! – feleli ingerülten. – Max révén kerültem a társaságba, én nem tartom magam szürrealistának. Vannak nem e világi álmaim és látomásaim, azokat meg is festem és le is írom. De én csupán azt festem meg és írom le, amit érzek.

– Mondj, amit akarsz, számomra akkor is egy „nő-gyermek” vagy, aki az ártatlanságán keresztül kerül közvetlen kapcsolatban a tudatalattijával.

– Ez az egész nők istenítése és magasztalása csupa szemfényvesztés! Látom, hogy a szürrealisták is pont ugyanúgy bánnak a feleségükkel, mint bármelyik átlagos férj. Annak ellenére, hogy az asszonyaitokat „múzsáknak” nevezitek, szerencsétlenek valójában csak takarítják utánatok a klotyót, meg bevetik az ágyat.

Önmagába vetett hite és ösztönös szemtelensége származásában gyökeredzik. Szembeszállt a szüleivel, az apácákkal, az angol királyi udvarral – itt sincs oka alsóbbrendűnek éreznie magát. Ha hagyja, hogy lealacsonyítsák, annak a munkáján is nyoma marad. Senki sem hallott még szürrealista festőnőről. Ami a férfiakban kreativitás, az a nőkben csupán őrület. Leonora minél inkább szembeszegül Bretonnal, annál jobban imponál a férfinak.

– Imádom az angol nőcskédet! Igaz, hogy te hoztad közénk, de a helyét ő maga harcolta ki.

A gyenge nő álcája mögött valójában állatias erő rejlik. Amikor Joan Miró – Max egyik barátja – pénzt nyom a kezébe, és megkéri, hogy hozzon neki cigarettát, Leonora feldühödik:

– Te is képes vagy lemenni, és megvenni magadnak a cigarettádat! – osztja ki Mirót, és visszadobja elé a bankjegyeket.

Man Ray állandóan le akarja fotózni, de Leonora nem hajlandó modellt állni. Ray barátnőjét, Ady Fidelint viszont kedveli, és nem érti, mit lát a nő az amerikai szürrealistában. Picasso egy tipikus spanyol férfi, aki azt hiszi, hogy az összes nő majd belehal az iránta érzett szerelembe. Salvador Dalíval a Rue Fontaine-n, Breton lakásán találkozik először, és eszébe sem jut elpirulni, amikor a férfi azt mondja rá, hogy ő „a legfontosabb női művész”.

A szürrealistáknak van egy titkos folyosójuk a saját boldogságuk felé. A gúnyolódás a leghatásosabb fegyverük. Kíméletlenül kritizálnak, senkit sem mentenek fel, még saját magukat sem. A nevetés gyógyír – még az orvosok is ezt mondják.

Bretont a lázadás vonzza a legjobban. Mindenkiben a vörös-fekete, anarchista zászlót kutatja, és ha valakiben megpillantja lobogni, azonnal fellelkesül. A lázadás erkölcsi értéket hordoz magában. Leonora, fiatalsága ellenére, nem ismer határokat, és már csak az hiányzik, hogy a nyílt utcán engedje ki magából a haragját, ahogy a többiek. Max elmondja neki, hogy Breton a lelke mélyén egyébként magányos farkas, mivel amikor egyik délután igaz vagy hamis?-t játszottak, Éluard megkérdezte tőle, hogy vannak-e barátai, mire Breton azt felelte, hogy „nem, nincsenek, kedves barátom”. Breton beszélgetőpartnereket keres, akikkel a kifulladásig vitázhat. Nyilvános fellépései rendszerint sértegetések áradatával és mindenféle tárgyak – köztük cipők – hajigálásával szoktak végződni. Breton az ópiumtúladagolásban elhunyt Jacques Vachét emlegeti:

– Ő volt az egyetlen igaz barátom.

Vaché számára mások lelkesedése – azon kívül, hogy hangos – visszataszító volt. Amikor Leonora azt mondja Bretonnak, hogy „az érzelgősség a kiégés egyik formája”, akkor Vachéra emlékezteti, és fejet hajt intelligenciája előtt.

A bűvészi illúziókat idéző festővel, René Magritte-tal Leonora kétszer találkozik – a férfi mindkét alkalommal jól öltözött és visszahúzódó. A társaságban azt pletykálják róla, hogy tizenhárom éves volt, amikor anyja öngyilkos lett, és ez a tragédia rányomta bélyegét a személyiségére. Látta, amikor kihúzták anyja holttestét a Sambréból.

– Nem fest annyira jól, mint ahogyan gondolkodik – vélekedik róla Leonora. – Azt mondta, hogy a rossz festményei az igazi ellenségei.

A Szeretők című képén szereplő fátylat állítólag a halott anyját takaró lepel ihlette.

Benjamin Péret elválaszthatatlan Bretontól. Alacsonyabb nála és kopasz, míg Bretonnak szép és dús haja van – Breton nyomában érkezik a találkozókra, anélkül, hogy éreztetné, ő jóval merészebb barátjánál. Két évtizeddel korábban Benjamin volt az első, aki megtámadta az akadémikusokat, a konzervatívokat és a befutottakat. Annyira sértő szavakkal illette Maurice Barrést, hogy nemcsak az önelégült gondolkodókat sikerült megbántania, de még a dadaistákat is. Anatole France temetésén Péret és a barátai Louis Aragon pamfletjét osztogatták, amely arra buzdította a gyászolókat, hogy pofozzák fel a holttestet. A sajtó „sakáloknak” nevezte őket. Egy tüntetésen gázmaszkban és német egyenruhában jelent meg, majd azt skandálta:

– Éljen Franciaország! Éljen a sült krumpli!

A hivatalos eseményekre általában egy zacskónyi paradicsommal, káposztával és tojással érkezik, amelyekkel egészen precízen tud célozni.

Breton ellenzi a Péret vezette hipnoterápiákat, mert évekkel korábban néhány eset kis híján tragédiába fúlt. Minden egyes ülés után egyre nehezebb volt felébreszteni René Crevelt, aki állandóan meg akarta ölni magát – és végül meg is tette –, egyszer pedig Robert Desnos késsel kergette Paul Éluard-t. Kizárt dolog, hogy Max és Leonora hipnózisnak vessék alá magukat; Ernst így dicsekszik:

– Mi ehhez túlságosan elmések vagyunk.

A társaságban Leonora ül Breton mellett; André túlélte az első világháború borzalmait, és orvosként súlyosan depressziós betegekkel foglalkozott. Hirtelen haragú és kontrollmániás, de Leonora mellett szelíd oroszlánná változik, akinek akár a sörényét is cirógathatná.

Man Ray mindenáron le akarja fotózni. Leonora továbbra is visszautasítja. Max figyelmezteti:

– Nagyon kegyetlen ember; képes lesz megölni téged, amiért ellenállsz neki.

– Hát akkor öljön!

– André – mondja Leonora –, szerintem itt senki sem az én világomból való. Néha még örülök is ennek, de máskor meg rettegek, hogy teljesen megbolondulok.

– Az őrülettől való félelem az utolsó akadály, amelyen túl kell lépned. A sérült elme sokkal, de sokkal jobb, mint az egészséges. A kínokat átélt elme kreatív. Tizennyolc éve, amikor Soupault, Aragon és én visszatértünk a háborúból, azon aggódtunk, hogy milyen hatással lesz az a sok tragédia az elménkre, aztán rájöttünk, hogy a művészetben alkalmazott gépiesség nemcsak gyógyítja, hanem kreatívvá is teszi az embert.

– Az a baj, hogy engem logikára tanítottak.

– Engem meg még nálad is jobban, kicsi Leo­nora, mivel francia vagyok, és orvos. Te inkább Nadjára hasonlítasz; gazdag vagy, angol és önkényes, és ezért irracionális.

Leonorának fogalma sincs, ki az a Nadja. Jacqueline Lamba, Breton felesége félbeszakítja:

– Nekem is azzal jött, hogy én vagyok az ő Nadjája, mégsem mutat be másoknak festőként. Nadját végül diliházba dugta, és a kisujját sem mozdította, hogy megmentse.

– Azt mondasz, amit csak akarsz, a férjed jó ember.

– Igen, jó ember, de én gondoskodom a lakásunkról, én fogadom a barátait, és nekem kell kiüríteni a hamutálat a nap végén.

Breton és a felesége a Rue Fontaine 42. alatt laknak, és a férfinak elképesztő afrikai és óceániai gyűjteménye van. A kubai Wilfredo Lam azt mondja neki:

– Én is része lehetnék a gyűjteményednek.

– Először fesd meg a saját totemeidet, maszkjaidat, a kubai származásod mibenlétét.

Ernst divatos, nagyvilági férfi, és új barátnője – bájos és jó családból származó angol létére – csak még kozmopolitábbá teszi. Marcel Rochas divattervező áthívja őket vendégségbe, és amikor Leonora megkérdezi, mit vegyen fel, Maria de Gramont hercegnő azt feleli:

– Kicsikém, a te természetes szépséged bőven megteszi.

Leonora szó szerint veszi a tanácsot, és egy lepedőbe bugyolálva jelenik meg. Az este csúcspontján, tánc közben hagyja, hogy rögtönzött tógája lecsússzon róla, és ott áll meztelenül mindenki előtt. Abban a pillanatban Abban a pillanatban kirakják őket.

Greilinger Szonja fordítása

Leonora Carrington (1917–2011), a legismertebb és legemblematikusabb szürrealista művésznő mozgalmas életében egyszerre testesültek meg a XX. század álmai és rémálmai. Még húszéves sem volt, amikor végérvényesen fellázadt társadalmi osztálya szigorú szabályai, szülei, a vallás és a konzervatív gondolkodás hegemóniája ellen, és kitört a teljes művészi és személyes szabadsága felé. Botrányos kapcsolata Max Ernsttel a párizsi művészvilág egyik legféktelenebb szerelmi történetévé vált. Amikor Ernstet letartóztatták és koncentrációs táborba hurcolták, Leonora összeomlott, és egy spanyol elmegyógyintézetbe került, ahonnan Portugáliába szökött, majd New Yorkba menekült. Végül Mexikóban telepedett le, és mind a képzőművészet, mind az irodalom terén egyedülálló alkotások sorát készítette el. Magyarul megjelent művei: A hallókürt, Fehér Nyulak.