Orbán Viktor: Senki nem meri bevallani, de ezt a háborút elvesztettük

2025-05-12 11:19:00 CEST

Az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO tagságát – jelentette ki Orbán Viktor hétfőn, az EU parlamenti elnökeinek konferenciáján az Országházban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ennek ellenére Európa folytatja a háborút és úgy tesz, mintha győzhetnénk.

A kormányfő a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események zárókonferenciáján azt mondta: ma olyan léptékű átalakulás zajlik a világban, amely csak a modern nemzetállamok születéséhez, az 1648-as vesztfáliai békéhez hasonlítható. Értékelése szerint ugyanakkor Európa felkészületlen. „Olyan, mintha az előző évtized válaszaival akarnánk megoldani a következő évtized problémáit, de a régi igazságok már nem működnek, a világ megváltozott és mi, európaiak, nem követtük” – magyarázta. Majd azzal folytatta:

„Az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott. Senki nem meri bevallani, de ezt a háborút elvesztettük.”

Orbán szerint amíg az amerikaiak ezt felismerték és most tárgyalnak, addig „mi, európaiak” folytatjuk a háborút és úgy teszünk, mintha győzhetnénk. „Ne legyen igazam, de a vége az lesz, hogy egyedül maradunk a háborúval a szomszédunkban, miközben minden pénzünket egy elérhetetlen győzelemre fordítjuk” – fogalmazott.

A miniszterelnök beszédében folytatta az Ukrajna-ellenes kampányát. Többek közt azt mondta: Ukrajnával szomszédos országként úgy látjuk, ha felveszik Ukrajnát az Európai Unióba, felveszik a háborút is. Hozzátette, az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy a háború miatt tegyük kötelezővé a leválást az orosz energiahordozókról, megölné a magyar gazdaságot. Arról is beszélt, hogy új stratégiára és erős európai vezetőkre lenne szükség, több tiszteletet követelt a nemzeti parlamenteknek. Orbán szerint aki védelmezi a nemzetállami kereteket, azt az uniós források megvonásával fenyegetik, ha ez nem segít, az EU ellehetetleníti a nemzeti kormányokat, beavatkozik és megbuktatja azokat, neki tetsző, a nemzeti szuverenitást feladó „ügynökpártokat” segít hatalomra. Magyarországon most próbálkoznak harmadszorra.