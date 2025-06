Saját ösztöneivel kell szembemennie az Európai Bizottságnak

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-18 15:57:00 CEST

A Mandiner az orosz energiahordozókról kérdezett – egészen pontosan arról, hogy ha ezeket betiltják az EU-ban, próbálnak-e az Európai Unió Bíróságához fordulni. Erre Gulyás Gergely azt mondta, hogy lehet a bírósághoz fordulni, de szerinte az a probléma, hogy itt nem egy, a jogszabályokat alkalmazó, korrekt és pártatlan bíróságról van szó, hanem egy olyanról, amely az európai uniós hatásköröket a tagállami hatáskörök kárára értelmezi. Tehát a bíróságnak a saját ösztöneivel kellene szembemenni ahhoz, hogy a szerződés betűje alapján helyesen ítélje meg a helyzetet, ezért neki túlzott reménye az EB döntésével kapcsolatban nincs – magyarázta. Hozzátette, ettől függetlenül ezt az utat sem szabad kihasználatlanul hagyni, de más lépésekre is szükség lenne. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Bizottságnak más eszköze nincs abban az esetben, ha Magyarország ezt nem tartja be, mint hogy kötelezettségszegési eljárást indítson.