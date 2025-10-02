A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hónapokig egyetlen feljelentést sem tett gyermekbántalmazás gyanúja miatt, az elmúlt pár nap alatt viszont tucatnyit

Pintér Sándor;feljelentések;Dobrev Klára;Szőlő utca;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2025-10-02 08:15:00 CEST

A Demokratikus Koalíció azt kérdezi a Pintér Sándortól, hogy lehetséges ez.

Dobrev Klára, a DK elnöke arról számolt ma be, hogy amíg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az elmúlt hónapokban egyetlen feljelentést sem tett gyermekintézményekben történt bántalmazások gyanúja miatt, addig az elmúlt tíz napban viszont összesen 17 ilyenről jelentetett meg közleményt a honlapján. Ezt az ellenzéki politikus úgy értékeli, hogy a kormánypárti politikusok hazudozásai közben a kormány most hirtelen megpróbál úgy tenni, mintha működne a gyermekvédelem.

A DK azonnali választ vár Pintér Sándortól, a szervezetet felügyelő minisztertől arra, hogy miért csak most? Miért nem tettek semmit az elmúlt tíz évben, és mitől változott meg ez az elmúlt tíz napban?

Dobrev szerint még egyetlen kormány sem hajtott végre annyi önleleplezést, amennyit a magyar kormány az elmúlt másfél hétben pedofil ügyek kapcsán. Semjén Zsolt parlamenti kirohanása, az egymásnak ellentmondó miniszterek, az őáltala kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottság megakadályozása, és a most szakmányban gyártott feljelentések mind azt mutatják, hogy itt bűnösök menekülnek a felelősségrevonás elől. Dobrev Klára szerint pedig mindez azt bizonyítja, hogy igenis létezik Zsolti bácsi, és a kormány politikusai tudják is, hogy ki az.

Ezért a Demokratikus Koalíció elnöke felszólítja Pintér Sándort, hogy ne bújkáljon tovább, ahogy tette az elmúlt másfél hétben, hanem álljon ki végre a nyilvánosság elé, és válaszolja meg azokat a kérdéseket, amelyek épp a kormányzati kommunikáció súlyos ellentmondásai miatt merültek fel a Szőlő utcai intézet ügyében.