Az amerikai elnök megvizsgálja az orosz kőolaj és Magyarország kérdését

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 18:52:00 CET

Bár Donald Trump korábban azt mondta, nem ad mentességet, Orbán Viktor tárgyalni akar.

Donald Trump az első kérdést arról kapja, mi a helyzet a orosz kőolajcégekre, a Rosznyeftyre és Lukoilra kivetett amerikai szankciókkal és a mentességgel, amelyet Orbán Viktor kért az orosz energiahordozók vásárlásának a tilalma alól. Donald Trump azt állítja megvizsgálja a kérdést, megismételte az orbáni érveket, hozzáfűzve, hogy zavarja, hogy más európai országok is vesznek még amerikai kőolajat.

Korábban az amerikai elnök árulta el, hogy Orbán Viktor kért mentességet, de ő nem adott neki.

Orbán Viktor a maga részéről úgy nyilatkozott, próbálja meggyőzni az amerikai elnököt a Barátság kőolajvezeték fizikai valóságáról, el kell választani egymástól a kőolaj és a földgáz kérdését, a magyar háztartások 90 százaléka földházzal fűt. – A kőolajvezeték nem ideológiai vagy politikai kérdés, hanem a fizikai valóságé, mivel nekünk nincsenek kikötőink. Erről tárgyalni fogunk, mert ez nekünk létfontosságú – hangoztatta a magyar miniszterelnök.