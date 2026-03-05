Úgy tudják, Ursula von der Leyen beszélt Volodimir Zelenszkijjel

kormányinfó;

2026-03-05 11:31:00 CET

A kormánypárti Pesti Srácoknak Gulyás Gergely arról beszélt, abszurd dolog lenne bocsánatot kérni Ukrajnától. Sok mindent mondtak és sok mindent mondanak, előbb arról beszélnek, hogy a vezeték megrongálódott, aztán arról, hogy nem is akarják újraindítani, ezért szükséges a miniszter szerint tényfeltáró küldöttséget kiküldeni.

Orbán Viktor levelére nem érkezett válasz, de úgy tudják, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy indítsák újra a kőolajszállítást az ukránok, ha ez így történt, akkor a miniszter szerint újra fog indulni. Az Európai Bizottságnak szerinte a horvátok ellen is fel kell lépnie, ha megszegik a kötelezettségeiket.