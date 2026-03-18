Zachariassen helyett Júlio Romao kezd

futball;

2026-03-18 16:00:00 CET

Egy helyen változtatott a ferencvárosiak összeállításán Robbie Keane vezetőedző a Braga ellen 16:30-kor kezdődő labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntő előtt a múlt csütörtöki budapesti találkozóhoz képest. A Groupama Arénában 2-0-ás győzelmet aratott együttesből kényszerűségből kimaradt a sárga lapjai miatt ma eltiltott Kristoffer Zachariassen, őt helyettesíti Júlio Romao. A többi poszton ugyanazok szerepelnek, akik Budapesten 2-0-ra legyőzték a Bragát.

SC Braga:

Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens.

FTC:

Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane