A Fidesz is kint van a BL-döntőn

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2026-05-30 18:31:00 CEST

Szegény futball ezt már soha nem ússza meg.

Fotósunk Kubatov Gábor pártigazgatót, FTC-elnököt kapta le, aztán jött képe, amelyen Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját, a Fidesz volt kampányfőnökét, Pintér Sándor volt belügyminisztert és az exfideszes Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját lehet látni. Megtaláltuk Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető minisztert, parlamenti frakcióvezetőt is.

a 444 tudósítója eközben Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert pillantotta meg, aki a feleségével és el,aradhatatlan barátjával, Dzsudzsák Balázzsal érkezett.

Ami Orbán Viktort illetim, ő Facebook-videóval jelentkezett, mondván, ma a Puskás Arénában a legjobb lenni a világon. Szerinte azért újították fel a stadiont, hogy egyszer BL-döntőt rendezzenek benne, az egyetlen gyengesége, hogy kicsi, mert ha 15 ezerrel több férőhely lenne benne, akkor több eseményt láthatna vendégül. – 80 ezres lett volna az igazi, sosem szabad kishitűnek lenni – jelentette ki a volt kormányfő.

Az egykori Népstadion helyén álló SPuskás Arénát a NER két oligarchájához, Szíjj Lászlóhoz, illetve Mészáros Lőrinchez köthető két cég, a Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. húzhatta fel 190 milliárd forint körüli összegért.