Hakimi vágta torkon Havertzet, de megúszta

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 18:41:00 CEST

40. perc: Havertz próbálta megakadályozni, hogy gyorsan elvégezze a bedobást Hakimi. A párizsiak játékosa alkarjával torkon vágta Havertzet, a játékvezető a közelben helyezkedett és megnyugtatta a két játékost.