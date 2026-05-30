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Hakimi vágta torkon Havertzet, de megúszta

40. perc: Havertz próbálta megakadályozni, hogy gyorsan elvégezze a bedobást Hakimi. A párizsiak játékosa alkarjával torkon vágta Havertzet, a játékvezető a közelben helyezkedett és megnyugtatta a két játékost.

Azonnali hatállyal. Utódjának a kinevezése folyamatban van.