Szöglet helyett szünet

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 18:57:00 CEST

45+7. perc: szöglethez készülődött az Arsenal, ez lett volna a londoniak első sarokrúgása a mérkőzésen. A játékvezető szerint az angolok túl lassan készülődtek a szöglet elvégzéséhez, ezért lefújta az első félidőt.

Az Arsenal a 6. percben Havertz remek egyéni alakításával megszerezte a vezetést. A folytatásban hiába játszott óriási fölényben a PSG, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, egyetlen kaput eltaláló lövése volt. Igaz, a londoniak is csak kétszer találták el a kaput, ám egyik lövésükből gól lett, ennek köszönhetően vezetnek.