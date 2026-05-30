Veszélytelen Arsenal-szögletek

93. perc: egymás után két szögletet végzett el az Arsenal, egyikből sem alakult ki veszélyes helyzet. A Premier League-ben 19 gólt szerzett az Arsenal sarokrúgást követően, ez a legjobb mutató ebben a kategóriában a szigetországban.
2026-05-30 20:11:00 CEST
93. perc: egymás után két szögletet végzett el az Arsenal, egyikből sem alakult ki veszélyes helyzet. A Premier League-ben 19 gólt szerzett az Arsenal sarokrúgást követően, ez a legjobb mutató ebben a kategóriában a szigetországban.
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