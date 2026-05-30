Arsenal;PSG;BL-döntő;

Veszélytelen Arsenal-szögletek

93. perc: egymás után két szögletet végzett el az Arsenal, egyikből sem alakult ki veszélyes helyzet. A Premier League-ben 19 gólt szerzett az Arsenal sarokrúgást követően, ez a legjobb mutató ebben a kategóriában a szigetországban.

Azonnali hatállyal. Utódjának a kinevezése folyamatban van.