A Strache-botrány este 8-kor vehet váratlan fordulatot

Erőszakba torkollt Indonézia fővárosában az áprilisi elnökválasztáson alulmaradt Prabowo Subianto tábornok támogatóinak a demonstrációja. A BBC cikke szerint a rendőrség kórházi jelentések alapján megerősítette, hogy a tüntetések során hat ember életét vesztette, mintegy 200-an pedig megsérültek. Az MTI összefoglalója szerint a kedden kezdődött tüntetések az éjszaka váltak hevesebbé, a tiltakozók autókat gyújtottak fel, és kövekkel, Molotov-koktélokkal dobálták meg a kivezényelt rendőröket. Dedi Prasetyo rendőrségi szóvivő több mint hatvan ember letartóztatásáról számolt be. A rendőrök védelmének érdekében könnygázt, vízágyút és gumilövedéket is bevetettek a zavargásokban résztvevőkkel szemben. A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem használtak éles lövedéket. A rend helyreállítására mintegy 50 ezer rendőrt és katonát vezényeltek ki. Helyszíni tudósítások szerint a belváros több részét lezárták, a választási bizottság épületét pedig szögesdróttal kerítették körbe.

Subianto a választások elcsalásával vádolja a kormányt

Az indonéz választási bizottság kedden jelentette be, hogy az április 17-elnökválasztást Joko Widodo hivatalban lévő államfő nyerte, a szavazatok 55,5 százalékával. Ellenfele, Prabowo Subianto a választások elcsalásával vádolta a kormányt, és szerdára tiltakozó megmozdulásokat hirdetett meg, noha mindenkit arra kért, hogy a tiltakozások maradjanak meg békés keretek között. Subianto bejelentette azt is, hogy az alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért. A kormány az elmúlt hetekben többször visszautasította az ellenzék vádját, leszögezve, hogy bár előfordultak kisebb-nagyobb tévedések a szavazatok összeszámlálása során, a választások alapvetően szabadon és tisztességesen zajlottak le. Az indonéz hatóságok a múlt héten azt közölték, hogy meghiúsították egy szélsőséges – vélhetően az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatban álló – iszlamista csoport szerdára tervezett merényletét, amelyet az ellenzéki tömeggyűlésén akartak végrehajtani. Subianto már a 2014-es elnökválasztáson is alulmaradt Widodóval szemben, akit elsősorban azzal vádol, hogy kiszolgáltatja az országot külföldi befektetőknek. Remélt győzelme érdekében a tábornok keményvonalas iszlamista csoportokkal fogott össze, elemzők ennek tulajdonítják a Subiantóra leadott szavazatok nagy százalékát Aceh autonóm tartományban, ahol – Indonéziában egyedülálló módon – az iszlám törvénykezés, a saría van érvényben.