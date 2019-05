Aggasztó orosz kapcsolat - külügyminiszter maradt Karin Kneissl az osztrák kabinetben

Átalakította kormányát Sebastian Kurz. Ígéretének megfelelően menesztette szabadságpárti minisztereit. Egy kivétellel.

Salamoni döntés született az osztrák kormányátalakításnál. Miközben Herbert Kickl belügyminisztert Sebastian Kurz kancellár hétfő esti bejelentésének megfelelően menesztette a kabinetből, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) többi minisztere is távozott, de külügyminiszter maradt Karin Kneissl, aki pártonkívüli ugyan, de szintén az FPÖ delegálta a kabinetbe. Az osztrák második köztársaság történetében először volt példa arra, hogy egy miniszter a kancellár kérésére távozzék. Alexander Van der Bellen államfő arra kérte a pártokat, vegyék komolyan az új átmeneti kormányt, amely meglátása szerint az új választásokig kitart. Ez lényegében felhívás arra, hogy egy esetleges Sebastian Kurzcal szembeni bizalmatlansági indítvány esetén a parlament ne szavazzon a kormány bukására. A legnagyobb ellenzéki párt, a szociáldemokrata SPÖ azt közölte, még nem döntötte el, Kurz menesztésére szavazzon-e.

Alexander Van der Bellen és Sebastian Kurz Fotó: ALEX HALADA / AFP

Az osztrák lapok sokat foglalkoztak az FPÖ orosz kapcsolataival. A belpolitikai földindulást okozó, pénteken napvilágot látott, Ibizán készült videofelvételen a vasárnap minden funkciójáról lemondó, s a jobboldali radikális pártból is kilépő Johann Gudenus tolmácsolt az orosz oligarcha állítólagos unokahúgának, azaz a csalinak. Pedig amikor a Der Standard néhány héttel ezelőtt Gudenustól a párt orosz kapcsolatairól érdeklődtek, a felvetésre nem kis cinizmussal még azt válaszolta, hogy a kérdező nyilvánvalóan túl sok James Bond filmet nézett. Közismert azonban, hogy az FPÖ évek óta igyekezett erősíteni a Moszkvához fűződő szálakat. Ebben fontos szerepet játszott az orosz oligarcha Konsztantyin Malofejev, akinek magánvagyonát kétmilliárd dollárra becsülik. Az 1974-ben született, kétes hírű üzletember gyűlöli az Európai Uniót, a liberálisokat, kitartóan ostorozza a Nyugatot, és egyfajta ellensúlyként az ortodox államok szövetségének létrehozásán munkálkodik. Malofejevet az Axa francia biztosító csalással vádolja, de megúszta a büntetést. Jelentős összegekkel támogatta a kelet-ukrajnai szakadárokat. Feltételezések szerint Oroszország megannyi sötét külföldi akcióját finanszírozza. Malofejev támogatta azt a bécsi kongresszust is, amelyen Strache és Gudenus mellett több európai szélsőjobboldali párt is részt vett, továbbá megjelent rajta az újfasiszta, magát filozófusnak nevező, az antiliberalizmus prédikátorának is hívott Alekszander Dugin. Utóbbiról mindent elmond egy 2014-es történet. Amikor arról kérdezték, mi a véleménye az ukrán kormány támogatóiról, ezt válaszolta: „Megölni, megölni, megölni”. Malofejev még 2016-ban úgy nyilatkozott, hogy a lehető legjobbak a kapcsolatai az FPÖ-vel. Két évvel korábban meghívta Gudenust a Moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházba, ahol az FPÖ politikusa az európai homoszexuális lobbiról beszélt. Hogy Strache a keleti kapcsolatokban látta a jövőt, az is jelzi: a pénteken napvilágot látott felvételen „dekadens Nyugatról” tett említést és arról, hogy a helyes életvitelt keleten folytatják. „Ez teljesen megfelel Malofejev ideológiájának” – írja a bécsi liberális lap, a Der Standard.

Konstantin Malofejev

Az FPÖ politikusai amúgy is szívesen látott vendégnek számítottak Moszkvában, de ellátogattak Csecsenföldre és Fehéroroszországba is. Az orosz kapcsolat csúcspontja az a 2016 decemberében született nyilatkozat volt, amikor az FPÖ küldöttsége Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti listavezetője, Gudenus és Heinz-Christian Strache volt pártelnök, egyfajta együttműködési megállapodást írt alá Vlagyimir Putyin elnök pártjával, az Egységes Oroszországgal. Strache kijelölt utóda, Norbert Hofer ideiglenes pártelnök is elkísérte őket. Sokan bizarr fejleményként értékelték, amikor néhány hónappal az ÖVP-FPÖ kormány 2017 decemberi megalakulása után Karin Kneissl külügyminiszter meghívta esküvőjére Vlagyimir Putyint. Mario Kunasek már csak volt védelmi miniszter fel is használta az alkalmat, hogy közös szelfit készítsen az orosz elnökkel. Mindezt akkor, amikor a Nyugat a kettős ügynök Szergej Szkripal nagy-britanniai megmérgezésén volt megdöbbenve. Az FPÖ Moszkva iránti csodálata az európai titkosszolgálatokat is aggasztja, ezért minimálisra szorították az együttműködést az osztrák alkotmányvédelmi hatósággal.