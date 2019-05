Álhírekkel próbálják befolyásolni az európai választásokat

A Nyugat-ellenes üzenetekkel az orosz döntéshozók célja lehet az unió gyengítése és egységének megbontása, hogy nagyobb befolyást nyerjenek a blokk belügyei felett.

„Az Európai Unió és az EP-választások kétségkívül a Kreml befolyásolási kísérleteinek célpontjai lehetnek, amit az uniós intézmények már jóval a választások előtt felismertek. Feltételezhető, hogy Oroszországnak mind az indítéka, mind az eszközei megvannak arra, hogy befolyásolja a 2019-es EP-választásokat, ezzel javítva saját érdekeinek képviseletét az uniós döntéshozatalban” – derül ki a Poltical Capital és a Friedrich-Naumann-Stiftung közös kutatásából , amelyben az EP-választásba történő orosz beavatkozási kísérleteket vizsgálták a V4 országaiban. A tanulmányból - amely során a manipulatív narratívákat és dezinformációt vizsgálták - az is kiderül, hogy az álhírek terjesztésében az európai Kreml-barát, euroszkeptikus erők (akiknek többsége inkább tekinthető „hasznos idiótának”, mintsem orosz ügynöknek) sokkal fontosabb szerepet játszanak az EU-n belül az oroszbarát narratívák terjesztésében, mint maga a Kreml. A Sputnik egyébként több alkalommal idézte Orbán Viktort is, miszerint „a mostani választás tétje a bevándorláspárti-illetve bevándorlásellenes erők küzdelmének eredménye, amely hosszú távon meg fogja határozni a keresztény európai kultúrát”.A magyar miniszterelnök azon szavait is visszhangozták, miszerint „a brüsszeli bürokraták diktálnak Magyarországnak a fontos kérdésekben”.