Amerre járt Verhofstadt, fideszes provokátorok kísérték

Egy utcafórumon és egy sajtótájékoztatón is részt vett volna a Momentummal az EP liberális frakciójának vezetője, de ez nem bizonyult egyszerű feladatnak.

Verhofstadt egyébként az EU támogatási rendszerének radikális átalakításáról beszélt, majd azt mondta: csak a pénzért nem lehet senki az unió tagja, tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, az európai alapelveket és a véleményszabadságot is. A liberális politikus nagyon fontosnak tartja, hogy a brüsszeli szankciók nem a magyar embereknek szólnak, hanem Orbán Viktornak.

Nem sokkal ezelőtt Bede Zsolt kormánypárti provokátor is megjelent egy Verhofstadt-Momentum sajtótájékoztatón. A Vadhajtások nevű kormánypárti internetes oldal közösségi oldalára került fel erről a videó, amit a 444.hu végig is nézett. Mint írják, a klipen valami olyasmi látható, hogy a momentumos Fekete-Győr András és az EP liberális frakciójának vezetője újságírók gyűrűjében sajtótájékoztatóra készül, amikor Bedéék "mocskos hazaáruló, interlexuális baloldali szar", "you are traitor, go for the dentist now" és hasonló felkiáltásokkal megérkeznek. Egy hangszóróból a müezzin éneke üvölt, Fekete-Győr többször kéri, hogy kapcsolja ki, de ez nem történik meg. A közelben ácsorgó rendőrök békésen szemlélik a történteket.