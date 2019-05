Az Origo egyszerre megbízható és megbízhatatlan egy érettségi feladatban

A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb.

A Dunántúlon már nő a napos órák száma, de keleten szinte változatlan marad a helyzet: erősen felhős ég, záporok, esetleg zivatarok várhatók. A szél veszít erejéből, így pénteken már csak időnként élénkül meg – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előrejelzés szerint a Dunántúl nyugati felén kissé felhős, napos idő ígérkezik, míg keletebbre közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés viszont ott is lehet. A középső és keleti országrészben fordulhat elő záporeső, nagyobb számban ezen belül is keleten, ahol elszórtan zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél időnként megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb.

Szombaton gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, főként a Dunától keletre elszórtan várható zápor, esetleg egy-egy zivatar. Helyenként megélénkül az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

Vasárnap a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk, majd estétől délnyugat, dél felől növekedni kezd a fátyolfelhőzet. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.