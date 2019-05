Babaváró hitel – Több mint nyolcmilliót bukhat, aki elszámolja magát

A július 1-jétől igénybe vehető kölcsönre már a bankok is gőzerővel készülnek.

Akár 8,5 millió forintot is bukhatnak a babaváró hitelt felvevő ügyfelek, ha elszámolják magukat –A szakportálon hétfő óta elérhető a babaváró hitelkalkulátor, amellyel pontosan kiszámítható, mikor mekkora összegeket kell visszafizetniük a házaspároknak – a kormány által támogatásnak nevezett – babaváró kölcsönből a különböző élethelyzetekben. A Bank360 példaszámításában a maximális 10 millió forintos összeggel, 20 éves futamidővel és a júliusi igényléstől 5 éven belül három gyerekkel kalkulált. Az első gyermek idén decemberben, a második 2023. februárban, a harmadik pedig 2025. januárban születne a példa szerint. Ha minden a tervek szerint alakul és megszületik a három gyermek, akkor a családnak nem kell visszafizetnie semmit. Ha csak két gyermek születik, 7 314 549 forintot kell visszatörleszteni, ha pedig csupán egy, akkor 10 524 502 forintot. Ha viszont valami okból nem születik gyermek egyáltalán, akkor 18 511 835 forintot kell visszafizetni. A július 1-jétől igénybe vehető babaváró hitelre már a bankok is gőzerővel készülnek. Az Erste Banknál már június 17-től beadható előzetes vizsgálatra a hiteligénylés. A kölcsönről szóló jogszabályok hatálybalépését követően így szinte azonnal hozzájuthatnak a hitelhez a bank ügyfelei. A fiatal házasok számára kínált kamatmentes kölcsönre az Erste várakozásai szerint jelentős lesz az igény, az érdeklődők száma akár már az első hónapban elérheti az ezres nagyságrendet. A fogyasztási célú hitelek volumene ennek is köszönhetően akár 15 százalékkal bővülhet idén. A bank honlapján is közzétett feltételeknek megfelelő házaspárok minimum 2 millió, legfeljebb 10 millió forint babaváró hitelt igényelhetnek az Erste Banknál, legalább 60, maximum 240 hónapos futamidő mellett. A pár mindkét tagjának be kell töltenie a 23. életévét, de a feleség nem lehet idősebb 41 évesnél, míg a férj a hitel lejáratakor még nem töltheti be a 70. életévét. Mivel a Babaváró hitel a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szabályozásról szóló rendeletet hatálya alá tartozik, a pároknak a hitelképesség vizsgálata során igazolniuk kell, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkeznek az adott hitelösszeg törlesztéséhez. A havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50 ezer forintot – összegezte a feltételeket közleményében az Erste Bank. A babaváró hitelen kívül ugyancsak július 1-jétől lép hatályba a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kedvezményes hitel a használt ingatlanok vásárlásához, a jelzáloghitelek egy részének elengedése, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is.