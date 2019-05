Bécsbe vezető ibizai szálak

Miközben Sebastian Kurz osztrák kancellár – új kormánya élén – a politikai túlélésért küzd, újabb részletek váltak ismertté a Strache-ügyben.

A kivitelezők már megvannak, a felbujtókat, azaz az ibizai alkoholgőzös este felvételeinek megrendelőit azonban még keresik az osztrák hatóságok. Az Österreich című bulvárlapnak maga a kettes számú ibizai szereplő, Johann Gudenus mondta el a spanyol kaland előtörténetét. Nevezetesen, egy bécsi belvárosi ügyvéd hozta őt össze 2017 februárjában a csinos csalimadárral, az Anna Makarovaként bemutatkozó, lett származású nővel, aki érdeklődött a Gudenus család hatalmas erdősége iránt. Az ügyvédről az osztrák lapok csak annyit közölnek, hogy Ramir M. a Singergasséból. Neve a Google révén pillanatok alatt megtalálható, s az is kideríthető, hogy iráni származású. De köz- és magánnyomozók révén az is tudható, hogy M. már 2015-ben is megpróbált egy lejárató videót értékesíteni Heinz-Christian Strachéról (akkor egy garázsban volt látható a pártvezér, amint pénzt vesz át valakitől). Állítólag olyan nagy összeget kért a felvételért, hogy nem akadt vevője. Most viszont az derült ki, hogy M. hozta össze Gudenust a „civilben” feltehetően prostituáltként tevékenykedő nővel. Többször találkoztak Bécsben és a vidéki birtokon, az egyik alkalommal merült fel, hogy mivel mindkét fél kedveli a spanyolországi Ibizát, töltsenek el ott egy kellemes estét közösen. Ekkor lépett a színre egy bécsi és müncheni címmel is rendelkező osztrák detektív, a nő barátjaként, Julian Thaler álnéven bemutatkozó férfi – ő látszik a spanyol villa teraszán fehér nadrágban, világoskék ingben. Az Österreich napilap felkutatta a magánnyomozó egykori főnökét, az alsó-ausztriai Sascha Wandlt, aki anno betanította emberét a rejtett filmezésre, lehallgatásra épülő videó gyártására. Wandl közölte, azonnal felismerte a felvételeken saját módszerét, úgy becsülte, az egész ház bekamerázására 16 felvevőkészüléket üzemeltethettek, az akció költségeit 300-600 ezer euróra tette. A „főnök” volt az, aki összehozta egymással Juliust, egy fegyverkereskedő fiát és az iráni ügyvédet még 2014-ben (a két magánnyomozó 2016-ban vált el egymástól), szerinte az Ausztriát megrengető, két éve készült hétórás videó politikai megrendelésre készült. Hogy az ügyvéd és a detektív saját szakállukra dolgoztak, hogy aztán értékesítsék kincsüket – 1,5-5 millió eurós összegről hallani – vagy rögtön akadt finanszírozójuk, még nem tudni. Rahim M. viszont szerdán alámerült, irodájában sem bukkant fel.

Közben az FPÖ visszalépése miatt „civilekkel” feltöltött ideiglenes néppárti kormány megkezdte működését, miként a kancellár fogalmazott, a stabilitás fenntartása jegyében. A radikális szabadságpárti Herbert Kickl helyére a 65 éves Eckhart Ratz került a belügyminisztérium élére, ő nyugdíjba vonulása előtt Ausztria legfőbb bírója volt. Néppárti közelségről beszélnek vele kapcsolatban, míg az új szociális miniszterről, a 67 éves Walter Pöltnerről a sajtó megírta, hogy a szociáldemokrata párt tagja volt, majd az FPÖ-s szociális miniszter tanácsadója. Az 59 éves burgenlandi Johann Luif, aktív vezérkari főnökhelyettes személyében katona került a honvédelmi tárca élére, az infrastrukturális ügyeket a 36 éves Valerie Hackl vette át. Ő eddig a repülésirányítás területén dolgozott, egykoron ritmusos gimnasztikában aratott babérokat, érzelmileg az SPÖ-hoz áll közel. Ez utóbbi azért fontos, mert félig kereszténydemokratákból, félig pártonkívüliekből álló kormányát Sebastian Kurz kancellár úgy igyekezett összerakni, hogy az kitartson a szeptemberre előre hozott választásokig. Hétfőn azonban rendkívüli ülést tart a parlament, a szabadságpárt és a szociáldemokraták tervezett bizalmatlansági indítványa véget vethet az átmeneti kormánynak.