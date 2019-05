Bezáratná a kormány a ferihegyi bádogterminált

Akár rendeleti úton is megtilthatja az Orbán-kabinet, hogy a Budapest Airport használja a fapadosokat kiszolgáló épületet.

Hónapok óta téma a kormány és a reptér között, hogy mihez kezdjenek a ferihegyi állapotokkal: februárban egy helyettes államtitkár fakadt ki egy levélben a reptéri helyzet miatt, áprilisban pedig 77 pontos követeléslistát küldött a Budapest Airportnak a kormány. Most az MSZP-s Mesterházy Attila kérdezett rá a kormánynál, hogy mikor kezdenek már valamit a reptérrel, Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára pedig válaszában ismét beígérte a fapadosokat kiszolgáló bádogterminál eltüntetését – írja a hvg.hu . Mint a lap rámutat, Cseresnyés először azzal érvelt, hogy a kormány azért nem tud nyomást gyakorolni a reptérre, mert a Gyurcsány-kormány "elkótyavetyélte a ferihegyi repülőteret", de ettől függetlenül határozott elvárásuk, hogy már rövid távon emeljék az utaskiszolgálás színvonalát, és tiszta és higiénikus környezetet teremtsenek minden, utasok által igánybe vett területen.

A 77 pontos követeléslistáról most is csak annyit árultak el, hogy hangsúlyos eleme, hogy a diszkont járatok be- és kiszállítására használt bádogépületek záros határidőn belül nem működhetnek tovább a jelenlegi formájukban. A határozott igényt nyomatékosítja annak előrejelzése, hogy a kormány a jövőben akár rendeleti úton betilthatja a kérdéses építmények használatát.